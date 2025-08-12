Abierto plazo de licitación para contratación de agencia de espectáculos que organizará la Cabalgata de Reyes de Málaga

MÁLAGA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, ha sacado a licitación el servicio de contratación de la agencia de espectáculos para el desarrollo de las distintas actividades artísticas con motivo de la Cabalgata de Reyes que se celebrará el 5 de enero de 2026.

El presupuesto para la contratación de una empresa especializada en este sector alcanza este año los 545.237,52 euros, IVA incluido. Las empresas interesadas tienen de plazo para presentar ofertas hasta el próximo 10 de septiembre, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La empresa que resulte adjudicataria será la encargada del montaje de la Cabalgata de Reyes de 2026, su organización y puesta en la calle de todo el espectáculo, junto con el correcto funcionamiento del evento, carrozas, figurantes, medios técnicos, sonido, iluminación y de todo lo necesario para la óptima celebración del evento.

En concreto, el desfile estará compuesto inicialmente por 12 carrozas, incluidas las de los tres Reyes Magos, con sus respectivos vehículos de remolque y de apoyo, así como con varios pasacalles de diferentes formatos, ballet o batucadas tematizadas, bandas de música y séquitos reales, entre otros.

De igual modo, la empresa organizadora se encargará del acto de adoración de los Reyes en la Catedral de Málaga, de todos los elementos de seguridad durante el recorrido y personal técnico necesario, así como del suministro de 5.000 kilos de gominolas y de 5.500 kilos de caramelos.