Abierto plazo de la sexta edición de 'Generación FP' para impulsar el emprendimiento en alumnos de Formación Profesional

Presentación de 'Generación FP' con la concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, junto a la concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, entre otros. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga, empresa municipal perteneciente al Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, y del Área de Educación y Fomento del Empleo, potencia el emprendimiento y la empleabilidad de alumnos de Formación Profesional de Málaga mediante su colaboración en la sexta edición de 'GeneraciónFP El Training'.

'GeneraciónFP' ha contado, desde la primera edición, con el apoyo del Consistorio malagueño, en línea con su objetivo de promover y fomentar el emprendimiento entre los jóvenes malagueños. A esta iniciativa se suma Teenbizz, dirigido a niños y niñas de entre nueve y 14 años para que, a través de talleres, sientan y experimenten el emprendimiento, despertando su talento y vocación emprendedora.

Así lo han informado la concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, junto a la concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores; representantes la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Málaga; y el CEO de Diverxia Consulting, Daniel Salobreña.

El programa, organizado por Diverxia Consulting y del que Promálaga es patrocinador oficial, tiene como objetivo dotar al alumnado de FP de las capacidades necesarias para poner en marcha una idea de negocio, tanto a nivel de proyecto como de competencias transversales.

El plazo de preinscripción para participar en el programa 'GeneraciónFP' ya está abierto y, una vez seleccionados los alumnos, dará comienzo en marzo.

Será hasta el próximo mes de mayo cuando más de 30 alumnos de Málaga capital trabajarán cómo liderar y lanzar un proyecto empresarial de forma simulada, que posteriormente presentarán ante un jurado profesional en la fase final de la iniciativa.

UNA IDEA DE EMPRESA GANADORA Y UN PREMIO DE 1.000 EUROS

'Generación FP' es el primer training experiencial de emprendimiento para alumnado malagueño de Formación Profesional, tanto para centros públicos y concertados como privados de Málaga capital, en el que cerca de 200 malagueños se han formado en emprendimiento y liderazgo en sus cinco ediciones anteriores.

Con un modelo de trabajo eminentemente práctico basado en metodologías activas como ABRetos (Aprendizaje Basado en Retos), simulaciones, gamificación y flipped classroom, el alumnado trabajará dos bloques: el conocimiento y experiencia para lanzar un proyecto empresarial, y el desarrollo de las competencias transversales clave para tal empresa.

El programa consta de 12 sesiones presenciales y cada una se dividirá en tres fases: formativa, trabajo en equipo con mentores en su propio proyecto y, este año, se incluye la fase experiencial, donde mantendrán un encuentro con empresarios para conocer el camino al éxito y los errores que se producen durante el mismo.

El programa finalizará con el reto Final Round, en el que se presentarán las propuestas frente a un jurado profesional e independiente, y el ganador obtendrá un premio de 1.000 euros en un cheque de Amazon.

Las clases serán impartidas por profesionales de cada área en la incubadora Promálaga Economistas, situada en calle Beatas número 34, así como en diferentes centros educativos y empresas de Málaga.

'GeneraciónFP' es el primer training de emprendimiento y liderazgo para el alumnado de Formación Profesional y cuenta con la colaboración de CaixaBank Dualiza, la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, FP Innovación y el IES Romero Esteo.