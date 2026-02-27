Absuelto el exalcalde de Almogía (Málaga) en otra causa por delito urbanístico dentro del caso 'Almexia'

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga ha absuelto al exalcalde de la localidad malagueña de Almogía Cristóbal Torreblanca de un delito de prevaricación urbanística en relación con licencias que fueron investigadas en una de las causas abiertas hace 16 años que forma parte de la operación denominada 'Almexia'.

En la sentencia, notificada esta semana, se le absuelve al regidor y al que fuera arquitecto municipal; mientras que condena por un delito continuado de prevaricación urbanística, con la atenuante de dilaciones indebidas, a la persona que solicitó la licencia, a la que impone una multa de 1.800 euros.

En esta causa, se solicitó licencia para reformar y ampliar una vivienda unifamiliar aislada, situada en la zona denominada Arroyo del Tejar, suelo clasificado como no urbanizable, aportando documento de antigüedad. Con informe técnico por el arquitecto municipal y con informe del secretario, le fue concedida la licencia por el entonces alcalde en julio de 2008.

Las obras no se llegaron a realizar a causa de la investigación emprendida por el Seprona, que finalizó en 2009, declarándose la caducidad de la licencia en 2013, aunque la acusada también promovió en 2004 un proyecto de actuación para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada, que fue admitido a trámite por Torreblanca.

Pero, para el juzgador, "no queda acreditado" que los acusados que formaban parte de la institución municipal "tuvieran conciencia y voluntad de contravenir con su actuación norma juridica alguna", entendiendo en el caso de Torreblanca que este entendía que estaba aplicando correctamente la normativa y que era "absolutamente lego en la materia".

Añade la resolución, consultada por Europa Press, que confió "en lo que el técnico y el jurista así le informaban, aprobando tales licencias en el convencimiento de que eran acordes a la legislación aplicable, no quedando probado que las resoluciones que dictó lo fueran con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad y con el conocimiento de actuar en contra del derecho".

El abogado del exalcalde, José Carlos Aguilera, ha señalado que esta sentencia se corresponde con el juicio celebrado el pasado 12 de noviembre y tiene su origen en la causa abierta en junio de 2009, "hace más de 16 años".

Así, ha señalado que el Juzgado de Instrucción número 12 autorizó la entrada y registro del Ayuntamiento de Almogía y el 20 de octubre de 2009, la Guardia Civil registró el Consistorio, "interviniendo una ingente cantidad de documentación" en los distintos despachos y dependencias municipales.

Según ha recordado, hasta la fecha se han celebrado ocho juicios de la 'Operación Almexia' y solo queda un procedimiento pendiente de vista oral, que ha sido señalado por el Juzgado de lo Penal número 10 para el 2 de febrero de 2027.

Torreblanca ha sido acusado y enjuiciado hasta ahora en seis causas "y ha sido absuelto en todas ellas; pero aún se tendrá que sentar en el banquillo una vez más en la novena y última de ellas, en la que es acusado nuevamente de los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio", ha dicho el letrado.