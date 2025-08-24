Un accidente entre dos motos y un coche se salda con un fallecido en Málaga capital

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia de 061. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años de edad ha fallecido este domingo en un accidente entre dos motos y un coche ocurrido en Málaga capital, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota de prensa, la sala coordinadora ha detallado que el siniestro se ha producido en la intersección de la Avenida Manuel Agustín Heredia con la calle Córdoba a las 13,25 horas.

Al lugar han acudido efectivos de Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes solo han podido certificar el fallecimiento de la víctima a su llegada.