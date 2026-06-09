Un acertante de Ardales (Málaga) se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

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MÁLAGA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 9 de junio, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad de Ardales (Málaga), según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código CTV51978, ha sido validado en la Administración de Loterías nº1, situada en Real, 30.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 9 de junio, ha estado formada por los números 44, 2, 23, 46 y 7. Las estrellas son 5 y 3. La recaudación ha ascendido a 68.464.213,40 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría (cinco más dos) que ha sido validado en Bélgica.

En el próximo sorteo de Euromillones se pondrá en juego un Fondo Garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.