Acosol renovará la red de abastecimiento en ocho calles de Osunillas en Mijas (Málaga) con inversión de 751.000 euros

Plano de Osunillas en Mijas. - AYUNTAMIENTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA) 2 (EUROPA PRESS)

Acosol, empresa pública de aguas dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, ha sacado a licitación por 751.000 euros la renovación de la red de abastecimiento de agua potable en varias calles de la barriada de Osunillas en Mijas (Málaga).

Las calles objeto de actuación son Puerto El Pino, Puerto de la Media Luna, Puerto de los Pescadores, Puerto de las Grajas, Puerto de los Castillejos, Puerto de la Breña, Puerto Málaga y el Pasaje Puerto Blanco, con una superficie total de actuación de 1.958 metros cuadrados, y tiene un plazo de ejecución de cinco meses.

Estas actuaciones van a solventar "el problema que surge ante las continuas averías que se producen en la red de abastecimiento de la zona", han indicado desde la mancomunidad occidental y desde el Ayuntamiento mijeño. Esta modernización de la red de distribución de agua "mejorará la calidad del servicio para toda la ciudadanía".

La obra va a consistir en la proyección de una red de abastecimiento formada por conducciones de fundición dúctil para reemplazar la red actual de fibrocemento y polietileno de alta densidad, donde el trazado de la nueva red de abastecimiento discurrirá por calzada junto a los respectivos bordillos que la delimitan.

Según el concejal de Infraestructuras, Juanjo Torres, esta obra ya fue revisada por la delegación y aprobada por la junta de gobierno local de Mijas. "Se trata de una actuación fundamental para los vecinos de Osunillas, ya que va a permitir solucionar la situación de falta de abastecimiento normalizado que llevan sufriendo y reivindicando los vecinos durante años", ha señalado.

Por su parte, la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha, ha afirmado que esta actuación se lleva a cabo con cargo al Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Mijas. "Es clave para el municipio ya que mejorará la eficiencia en el servicio y a su vez garantizará un suministro de mayor calidad a los vecinos de Osunillas, reduciendo averías, lo que nos lleva a la optimización de los recursos hídricos del municipio, favoreciendo un uso responsable del agua", ha manifestado.

La presentación de ofertas finaliza el próximo 9 de enero de 2026 y el plazo de ejecución de las actuaciones se estima en 5 meses. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La instalación de esta red supondrá la demolición de los pavimentos de las calles afectadas. Se procederá a su sustitución por otros de las mismas características y también repondrán las arquetas y servicios afectados por la ejecución de las obras.