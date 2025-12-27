Activan en Málaga plan territorial de emergencia de Protección Civil en fase preemergencia tras aviso naranja por lluvia

Archivo - Gente con paraguas por las calles de Málaga en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que está activado el plan territorial de emergencia de Protección Civil Local de Málaga, en fase de preemergencia --situación operativa 0--, con motivo del aviso naranja activado por Agencia Estatal de Meteorología por lluvias en las comarcas de Sol y Guadalhorce.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de aviso naranja (peligro importante) por precipitaciones en la zona de Ronda, Sol y Guadalhorce en la provincia de Málaga a partir de las 15.00 horas por precipitaciones acumuladas de 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

El resto de la provincia se encuentra además en aviso amarillo para la jornada de este sábado por distintos fenómenos de carácter costeros, lluvias y tormentas.

Asimismo, y por otro lado, también el Ayuntamiento de Antequera ha informado de que activó el plan de actuación local por riesgo de inundaciones fase preemergencia situación operativa 0.

112 RECOMIENDA EXTREMAR LA PRECAUCIÓN ANTE LA PREVISIÓN DE LLUVIA

Por su parte, el 112 recomienda extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y seguir los consejos del servicio de emergencias para evitar riesgos ante las lluvias que se esperan a lo largo de la jornada y que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar el aviso naranja para la provincia de Málaga --comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce-- a partir de las 15.00 horas.

De igual modo, han recordado que se mantiene activo el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de preemergencia, situación operativa 0, desde el pasado jueves día 24.

Esta fase de preemergencia está caracterizada por el seguimiento del fenómeno producido y de las previsiones y predicciones disponibles, de las que se informa a los órganos y autoridades competentes en materia de protección civil, así como a la población en general.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ante los avisos de lluvia y tormentas, el 112 recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad.

En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además sorprende una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua. En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos.

En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar.

En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes. Ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año.