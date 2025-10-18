Activistas malagueños de Flotillas de la Libertad piden que "los ojos sigan en Gaza y no nos olvidemos de Palestina"

Activistas malagueños que han participado en distintas Flotillas de la Libertad, algunos en las de las de las últimas semanas, en una acto este sábado en Málaga. - IU

MÁLAGA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Activistas malagueños que han participado en distintas Flotillas de la Libertad, algunos en las de las últimas semanas, han pedido que "todos los ojos sigan en Gaza" y que desde la sociedad "no nos olvidemos de Palestina".

Manu Pineda, María Plata, Rafa Borrego y Elisabeth Di Luca han protagonizado un encuentro este sábado en Málaga, organizado por Unadikum con la colaboración de la Global Sumud Flotilla y la Freedom Flotilla y que ha congregado a unas 200 personas, según han informado desde IU en una nota.

Este acto ha contado con varios dirigentes de IU, como el coordinador en Andalucía, Toni Valero, la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, y el candidato de la coalición a la Presidencia de la Junta, Ernesto Alba, entre otros.

Pineda, activista histórico de la causa Palestina que embarcó en 2011 en la primera Flotilla con bandera española bajo el nombre de Rumbo a Gaza y responsable de Solidaridad Internacional de Izquierda Unida Federal, ha explicado que el acto tiene como objetivo "exponer, a los compañeros y compañeras, a aquellos que se han manifestado por Palestina, las experiencias de estos tres compañeros y compañeras, María, Elisabeth y Rafa, que vienen de estar en la Flotilla".

Ha indicado que estos "han sido encarcelados, maltratados y abordados en un acto de piratería y violación del Derecho Internacional cuando solo iban allí a romper un bloqueo criminal que está generando casi más muertes que las bombas". "Solo iban a llevar ayuda humanitaria, cariño y amor de nuestros pueblos y por eso, sus derechos han sido violados por el régimen criminal israelí. Por suerte, hoy podemos tenerlos aquí", ha dicho.

Por su parte, la activista malagueña María Plata, con más de diez años en primera línea humanitaria y embarcada en la última expedición de la Freedom Flotilla, ha señalado la importancia de "sensibilizar a la población y abrir conciencias". "Ese es nuestro objetivo para poder seguir luchado por el pueblo palestino", ha asegurado.

Plata, que ha contado al igual que sus compañeros lo que ha ido pasando en la Flotilla, ha resaltado que "aunque hayamos pasado miedo en las intercepciones o dentro de la cárcel, nunca tanto como el pueblo palestino".

El también malagueño Rafa Borrego, militante de IU Málaga y tripulante del barco Jeanotte III en la reciente expedición de la Global Sumud Flotilla para llevar ayuda humanitaria a Gaza, ha manifestado que "se nos está llevando a una confusión con esto del acuerdo de paz, que ni es un acuerdo ni hay paz".

"Y es ahora cuando es muy importante que sigamos prestando atención a Gaza, porque quieren que nos olvidemos y que, como mucho, pensemos que ojalá esto no vuelva a repetirse cuando sigue ocurriendo. Hoy venimos a hablar de nuestras experiencias en la Flotilla, pero siempre con los ojos puestos en Gaza, en Palestina y teniendo en cuenta que la masacre sigue", ha dicho.

Borrego ha lamentado que "quizá ahora, en lugar de matar a 200 personas al día, matan a 28 en una semana, pero esto solo está siendo un paréntesis mientras recuperan los últimos cuerpos de los prisioneros israelíes. Por contra, los cadáveres palestinos que están devolviendo, tienen claros signos de tortura. Así que no nos olvidemos de Palestina".

Por otro lado, la activista y educadora en emergencias, Elisabeth Di Luca, que también estuvo navegando hacia Gaza en la última expedición de la Freedom Flotilla, ha recordado que "hace ya dos años que somos testigos de un genocidio y con la Flotilla solo hemos continuado un trabajo pero con nuestros propios cuerpos". "No hace falta montarse en un barco para ponerse al servicio de la causa y amplificar la voz de los palestinos", ha aseverado.

Por eso, ha pedido que también desde tierra "se siga presionando a los gobiernos para conseguir una paz pero que sea real, que sea reconstrucción pero que también sea justa, porque la paz sin justicia es otra herramienta de la opresión".