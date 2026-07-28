La actriz María Barranco, abanderada de la Feria de Málaga 2026

Archivo - La actric María Barranco, en una imagen de archivo de la 35 edición de los Premios Goya en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Centro Histórico de Málaga (CCA) ha nombrado a la actriz malagueña María Barranco como Abanderada de la Feria de Málaga 2026, un reconocimiento que distingue cada año a una personalidad estrechamente vinculada a la ciudad y a sus tradiciones.

Así lo han informado desde la asociación en una nota, en la que han precisado que la decisión fue aprobada por mayoría absoluta durante la reunión de la junta directiva de la entidad, presidida por Rodrigo Bocanegra Valdés.

María Barranco será la encargada de portar la Bandera de Málaga durante la XLIII Romería de la Feria de Málaga, que se celebrará el sábado 15 de agosto, encabezando el recorrido que partirá a las 11,00 horas desde la puerta del Ayuntamiento hasta el Santuario de la Victoria.

Desde la Asociación Centro Histórico de Málaga han invitado a malagueños y visitantes a participar en esta celebración, considerada la romería urbana "más bella y con mayor tradición de Andalucía", con un recorrido que atraviesa las principales calles del centro histórico para continuar por calle Victoria hasta el Santuario, donde se celebrará la tradicional misa en honor a Santa María de la Victoria, patrona de Málaga.

Asimismo, desde la organización han animado a participar tanto a pie como en coche de caballos, "contribuyendo así a mantener viva una de las tradiciones más arraigadas de la Feria de Málaga para seguir disfrutando de la Feria del Centro".

Nacida en Málaga, María Barranco es una de las actrices más reconocidas y queridas del panorama audiovisual español. Con más de cuatro décadas de trayectoria, ha desarrollado una brillante carrera en cine, teatro y televisión, convirtiéndose "en uno de los grandes nombres de la interpretación en nuestro país", han señalado desde la asociación.

Su popularidad llegó de la mano de Pedro Almodóvar con 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', una película clave en la historia del cine español. A lo largo de su carrera ha trabajado con algunos de los directores más prestigiosos del país y ha sido reconocida con dos Premios Goya a la Mejor Actriz de Reparto, "consolidando una trayectoria marcada por la versatilidad y el talento".

Aunque su carrera la ha llevado a los principales escenarios y platós nacionales e internacionales, María Barranco siempre ha mantenido un estrecho vínculo con Málaga, ciudad de la que ha hecho gala en numerosas ocasiones y con la que mantiene una relación constante a través de su participación en iniciativas culturales y sociales.

Su nombramiento como Abanderada de la Feria de Málaga 2026 supone "un reconocimiento a una trayectoria artística de primer nivel y a su permanente compromiso con su ciudad natal".

La celebración de esta edición de la Romería cuenta con el apoyo del Área de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, Málaga de Moda, Talento Original, CaixaBank, con la colaboración de Fundación "la Caixa", Hampton by Hilton Málaga Martiricos, Grupo Safamotor, Cruzcampo, Cartojal y Coca-Cola, han indicado.