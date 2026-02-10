Acuerdan imponer penalidad y declarar prohibición de contratar a empresa por incumplimiento de ley de contratos

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local ha aprobado este martes imponer una penalidad de unos 82.000 euros y declarar la prohibición de contratar por un plazo de tres años a la empresa Sealand On Offshore Services, SL por incumplimiento de la ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Se ha adoptado esta medida al haberse presentado a la licitación del servicio de salvamento, socorrismo, primeros auxilios y asistencia sanitaria en las playas de Málaga y no haber cumplimentado adecuadamente los requerimientos del Ayuntamiento en cuanto a documentación de solvencia económica y técnica.

En concreto, como se recoge en el informe, este licitador carecía de la capacidad, a efectos formales estatutarios a la que se refiere el artículo 65 de la LCSP, para presentarse a esta licitación convocada para suscribir un contrato de servicios de socorrismo y salvamento en playas.

Asimismo, carecía de la solvencia técnica exigida en los pliegos en la fecha de presentación de su oferta, a tenor de la documentación acreditativa de la misma presentada por el licitador a este contrato (además de contener errores) y de los contratos adjudicados a dicha empresa publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público; y falta de acreditación de la solvencia económica mediante el correspondiente certificado válidamente emitido por el registro mercantil.

Se entiende que el licitador ha retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación y, según la normativa, se procede a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que en este caso es un importe de 82.383,93 euros.

Asimismo, se ha acordado declarar la prohibición de contratar a dicha empresa al haber concurrido en el mismo contrato la circunstancia contenida en el artículo 71, "haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del artículo 150 dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia", en el ámbito del poder adjudicador Ayuntamiento de Málaga, que deberá comunicarse al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el equivalente en el ámbito de las Comunidades Autónomas, por un plazo de tres años, contados desde la inscripción en el correspondiente registro.

Todo ello se ha acordado tras la instrucción del correspondiente expediente en el que ha quedado acreditado la gravedad del incumplimiento del trámite del requerimiento al propuesto adjudicatario a que se refiere el artículo 150 de la LCSP, imputable directamente a esta empresa.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN 'VERACRUZ OESTE'

Por otro lado, han aprobado admitir a trámite el proyecto de urbanización del sector SUNC-O- G.21 'Veracruz Oeste 6', promovido por Construcciones Intxausti en el distrito Cruz del Humilladero. En este ámbito, que consta de 4.970 m2 de superficie y una edificabilidad total de 6.168,17 metros cuadrados (m2), se prevé la construcción de un total de 60 nuevas viviendas de las que 19 serán protegidas. La altura de las viviendas será de planta baja más 3.

El proyecto de urbanización, al que se le ha dado hoy el visto bueno, tiene por finalidad la definición de las obras necesarias para dotar de las infraestructuras correspondientes al sector.

Se define, por tanto, el acceso rodado, la red viaria, las zonas verdes públicas (2.100 m2) y el mobiliario urbano necesario, así como los diferentes servicios de abastecimiento, riego, saneamiento, alumbrado público, canalizaciones eléctricas y de telefonía, de acuerdo con las exigencias que para esta figura prevén la legislación y planeamiento aprobado en el año 2020 para este ámbito. El presupuesto de ejecución material de las obras que contiene el proyecto de urbanización asciende a 852.957,91 euros.

Por otro lado, la junta de gobierno local también ha aprobado el estudio de detalle, promovido por Patrimonial Herme S.L, para la ordenación de un conjunto parcelario ubicado en la calle Bécquer en el distrito Carretera de Cádiz. En concreto, el relativo a las parcelas de los números 3, 5, 9 y 11 y que suman un total de 287 m2.

Tras la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local, el estudio de detalle debe someterse a información pública durante 20 días. Igualmente, tras la aprobación inicial el promotor deberá requerir informe preceptivo y vinculante a la Dirección General de Aviación Civil, en relación a las servidumbres aeronáuticas.

CONVENIOS

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la firma del convenio de colaboración con la Fundación Bertelsmann para el impulso de la orientación académico-profesional en los centros educativos de la ciudad de Málaga. que canalizará la Oficina Municipal para la Formación Profesional (OMFP).

Así, la iniciativa denominada 'Empresas que inspiran', desarrollada por la Fundación Bertelsmann, permitirá ofrecer a los centros educativos malagueños vídeos motivacionales, visitas a empresas, charlas con profesionales o talleres, entre otras actividades. El convenio tendrá una vigencia hasta el 30 de junio de 2027, con posibilidad de prórroga, y no conlleva compromisos económicos.

También han dado luz verde al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y la editorial Galaxia Gutenberg para este año. El convenio permite la organización del Premio Málaga de Novela, que en 2026 celebra su XX edición.

OTROS ACUERDOS

Asimismo, la junta de gobierno local ha aprobado la renovación del convenio entre el Consistorio y la Dirección General de Tráfico (DGT) en materia de intercambio de datos e imágenes para la gestión del tráfico en los accesos a la ciudad y la participación en los casos de uso de la plataforma de vehículo conectado. Cabe recordar que ambas instituciones suscribieron este acuerdo por primera vez en septiembre de 2021.

De igual modo, se ha autorizado la adjudicación de la contratación a NF Agencia de medios independiente, S.L.U. de los servicios de una agencia de intermediación con medios de comunicación, para la planificación, mediación, inserción, compra de espacios publicitarios y otros soportes de medios de difusión para la divulgación de anuncios oficiales, institucionales e imagen corporativa Gestión tributaria.

Por otra parte, también han aprobado la autorización de la adhesión del organismo autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga al acuerdo marco de servicios postales de comunicaciones de la Junta de Andalucía. En base a esta adhesión al convenio marco, se podrán formalizar contratos para la distribución de correspondencia sin acuse de recibo por un período de dos años.

Igualmente, también se ha aprobado la participación del Ayuntamiento en el procedimiento de concesión de ayudas públicas del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación 2024-2027, para la ejecución del proyecto municipal 'Red INSPIRA-Ecosistema Suprarregional de Innovación y Transferencia en Atención Integrada Social y Sanitaria' a través de un consorcio formado por las Fundaciones Leitat y Joan Costa Roma, los ayuntamientos de Tarrasa (Barcelona) y Ermua (Vizcaya) y la Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología.

Por otra parte, han aprobado los expedientes para dispensar de los objetivos de calidad acústica, con carácter excepcional, la celebración de distintos eventos en la vía publica programados por el Área de Cultura a lo largo del año en el centro.

Por último, la junta de gobierno local ha aceptado la renuncia de María Fajardo Páez como directora general de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga, cargo que ocupaba desde febrero de 2024. Dicha renuncia es efectiva desde este martes, 10 de febrero.