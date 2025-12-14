Acusado por disparar contra los porteros de una discoteca de Málaga tras no dejarlo entrar por ir borracho

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

MÁLAGA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar a un hombre acusado de supuestamente intentar acabar con la vida de los porteros de una discoteca de la capital malagueña, a los que supuestamente disparó tras no dejarle entrar por estar borracho. La Fiscalía malagueña solicita inicialmente que se le imponga una pena de 26 años de prisión.

Según escrito inicial del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, un día de enero de 2024 las personas que controlaban el acceso a una discoteca de Málaga negaron la entrada al acusado, debido al estado de embriaguez en que estaba. Este, al no estar conforme, supuestamente "les atemorizó diciéndoles que volvería para tirotearlos".

Ese mismo día, dice la acusación pública, el acusado regresó, se situó en la acera de enfrente de la discoteca, "portando un revólver, con la intención de acabar con la vida de los encargados de acceso al establecimiento que le habían impedido la entrada", para lo que "de forma sorpresiva y sin posibilidad de defensa supuestamente "les disparó en tres ocasiones".

De estos disparos, uno dio en el pie de uno de los hombres, y tras esto, el acusado huyó inmediatamente. Las tres balas disparadas por el procesado son de plomo desnudo, "careciendo de licencia de armas, ni armas registradas a su nombre", señala el ministerio fiscal en sus conclusiones provisionales.

Para la Fiscalía, los hechos son constitutivos de dos delitos de tentativa de asesinato y otro de tenencia ilícita de arma de fuego reglamentada. Así, solicita que se le imponga al acusado 26 años de cárcel, la prohibición de aproximarse a las víctimas a menos de 500 metros y comunicar con ellos durante diez años y la prohibición de acercarse a la sala de fiestas también durante el mismo tiempo.

El juicio tendrá lugar en la Sección Tercera de la Audiencia malagueña y por el momento está fijado para que se celebre esta próxima semana, en concreto el miércoles 17, han indicado fuentes judiciales.