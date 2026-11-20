El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en un mitin celebrado en La Térmica. - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que "la campaña del PP y Vox en Andalucía es la campaña del miedo a Adelante Andalucía" y ha defendido que "votar andalucismo es votar por la memoria y para mantener todo por lo que nuestros mayores lucharon".

Así lo ha manifestado durante un mitin celebrado en La Térmica, en Málaga, en el que también han intervenido el diputado por Málaga Luis Rodrigo y la candidata al Congreso por esta provincia, Ana Jiménez. Durante el acto, García ha destacado que "en Málaga hay hambre de andalucismo y de una izquierda nueva".

En el patio del centro cultural malagueño, el portavoz de Adelante Andalucía ha lanzado un llamamiento a la movilización de cara a las elecciones del próximo 29N. "El día 29N les paramos los pies a las derechas y empieza a mandar Andalucía. Hoy aquí hay más de mil personas, gente muy diversa unida por la necesidad de una izquierda valiente y andalucista. De estas mil personas tienen que salir más de mil activistas que difundan el mensaje de Adelante Andalucía, de la forma que cada uno pueda. De esa forma, el 29N mandamos a Feijóo, Abascal y Figaredo a buscarse un trabajo", ha exclamado.

García ha criticado la actitud del PP y Vox hacia Adelante Andalucía, al considerar que ambas formaciones han pasado de ignorar al partido andalucista a centrar buena parte de sus críticas en él. "La campaña del PP y Vox en Andalucía es la campaña del miedo a Adelante Andalucía. Lo único que se escucha del PP y Vox, lo único que se escucha de Gavira, el de las paguitas, y de Moreno, son los ataques a Adelante Andalucía. ¿Tendrá algo que ver los nervios, el miedo y el canguelo de Bonilla y Gavira con lo de las paguitas para las casas gratis?", ha cuestionado.

El portavoz ha puesto varios ejemplos de las denuncias que, según ha señalado, ha realizado Adelante Andalucía sobre las políticas del PP y Vox, a las que acusa de favorecer a los sectores más ricos en detrimento de la clase trabajadora andaluza. "Como le decimos que se están gastando el dinero de los trabajadores en una comida de ricos en La Giralda, ya no somos graciosos. Como le decimos que están privatizando la sanidad y dándole el dinero de los trabajadores andaluces a Quirón, a Adeslas y a Sanitas, ya no somos tan guapos", ha exclamado García.

Asimismo, ha defendido que el debate con Vox debe centrarse en la economía y con el PP, en la defensa de Andalucía. En este último sentido, ha reclamado explicaciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por su "falta" de respuesta ante los insultos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hacia los andaluces. "Moreno se ha arrastrado ante los intereses de su jefa Ayuso y no respeta a los andaluces. No está usted legitimado para ser presidente de la Junta hasta que no pida perdón y defienda a los andaluces ante los ataques de Ayuso", ha afirmado.

Por su parte, la candidata al Congreso por Málaga ha defendido un modelo de ciudad en el que la riqueza se distribuya entre la clase trabajadora, frente a una Málaga centrada, a su juicio, en proyectar una imagen de prosperidad que no alcanza a todos sus vecinos.

"Málaga no es un decorado ni un hotel de lujo. Málaga es el autónomo que se levanta todos los días y levanta su persiana sin saber si va a llegar a fin de mes. Es la sanitaria que cuida a sus pacientes y que luego por la noche tiene que dormir en el parking del Costa del Sol porque no puede pagarse un alquiler. Es la juventud que tiene que abandonar su casa porque no tiene esperanza. Es el agricultor al que le pagan una miseria por su cosecha", ha señalado.

Para concluir el acto, García ha hecho un llamamiento a los jóvenes andaluces para que visiten a sus abuelos y abuelas y acudan juntos a votar el próximo 29N. El portavoz de Adelante Andalucía les ha animado a explicarles la importancia de respaldar el andalucismo como "una forma de defender los derechos conquistados por las generaciones anteriores", especialmente en ámbitos como la igualdad, las pensiones y la memoria democrática.

"Esta semana vayáis a ver a vuestros abuelos y les pidáis votar juntos", ha pedido García, quien ha defendido que el voto andalucista representa también el reconocimiento a la lucha y al esfuerzo de quienes "trabajaron para que sus hijos y nietos pudieran vivir mejor".