Adelante Andalucía pide la dimisión de Marlaska por no reconocer a García Caparrós como "víctima del terrorismo"

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha pedido este miércoles la "dimisión" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por "ignorar" la petición para que Manuel José García Caparrós, que falleció tras recibir un disparo de la Policía mientras participaba en Málaga en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977, sea considerado como víctima del terrorismo.

En una rueda de prensa en el Parlamento, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, se ha pronunciado así tras saberse que el Ministerio del Interior ha denegado la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós al considerar que no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo, según han trasladado desde dicho departamento del Gobierno en una carta de respuesta a la familia de dicho joven malagueño, que ha avanzado este miércoles 'eldiario.es'.

Begoña Iza ha considerado que "es una vergüenza que el Gobierno más progresista de la Historia, como les gusta a ellos denominarse, a las puertas del 28 de febrero, del día de Andalucía", y "después de haber dado vueltas y enredado a la familia, no le conceda a Caparrós la condición de víctima de terrorismo de Estado".

La diputada de Adelante ha considerado que de esta decisión "hay dos responsables", que son, "por una parte, el Gobierno, por ignorar a Andalucía" y a la familia de García Caparrós a la hora de atender dicha petición, y, por otra parte, el ministro del Interior, al que Begoña Iza ha señalado como "clarísimo responsable" de esta decisión.

Por eso, la parlamentaria ha reclamado la dimisión de Marlaska "por desoír el sentir de los andaluces", y se ha preguntado si también van a pedir la renuncia del ministro "esos partidos que han hecho de la lucha por Caparrós una bandera todos estos años, y que ahora forman parte" del Gobierno de España --de coalición entre el PSOE y Sumar-- que se reivindica como el "más progresista", pero que "no está dando las respuestas que necesitamos".

En esa línea, Begoña Iza se ha preguntado si los representantes de Adelante Andalucía serán "los únicos con valor para pedir lo que es justo, la reparación para Caparrós y, si no se hace, la dimisión de Marlaska por no responder a las necesidades del pueblo andaluz", ha finalizado.