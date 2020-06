Adelante asegura que la Junta "se desentiende" de personas sin hogar en Torremolinos

MÁLAGA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha asegurado que la Junta de Andalucía "se ha desentendido completamente de las personas sin hogar", refiriéndose así a las 45 personas que quedan sin reubicar en el albergue Inturjoven de Torremolinos, un espacio gestionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que será desalojado "presumiblemente" el próximo lunes 15 de junio, como ha explicado la parlamentaria de Adelante por la provincia de Málaga, Vanessa García.

En concreto, la Junta cedió estas instalaciones al Ayuntamiento de Málaga en marzo para que las personas sin hogar pudieran tener un techo durante el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19, "pero ahora ambas administraciones han decidido que no pueden quedarse más y no sabemos qué será de ellas, no podemos permitir que se queden en la calle", ha precisado la parlamentaria.

Además, García ha hecho referencia al aumento del número de personas sin hogar en la capital malagueña, que en estos últimos años habrían aumentado en un 224 por ciento, llegando a las 357 en situación de calle, según un informe elaborado por la Agrupación de Personas Sin Hogar de Málaga.

Por otra parte, la parlamentaria ha pedido a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que agilice el programa de ayudas a la vivienda para combatir el impacto del COVID-19 que anunciaron a principios de abril y que aún hoy nadie puede solicitar "porque no se ha publicado ni la orden ni la convocatoria".

Así, estas ayudas irían destinadas a colectivos muy vulnerables, que son los afectados por el coronavirus, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas sin hogar.

"No entendemos que se anuncie una medida tan necesaria y urgente en esta crisis, que venía obligada por un Real Decreto estatal, pero que la Junta se duerma en los laureles y las mujeres víctimas de violencia sigan sin alternativa, las personas sin hogar con problemas en la calle y muchas familias afectadas por el COVID-19 viéndose ahogados", ha concluido la parlamentaria.