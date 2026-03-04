Adelante llama al PP a apoyar el decreto de "arreglo parcial" para García Caparrós y mantiene que Marlaska debe dimitir

El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 4 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los g - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reafirmado este miércoles el llamamiento de su partido para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dimita tras la negativa del Gobierno a considerar a Manuel José García Caparrós como víctima del terrorismo, al tiempo que ha instado a todos los diputados andaluces, y especialmente a los del PP, a apoyar en el Congreso la convalidación del real decreto-ley que este pasado martes aprobó el Consejo de Ministros, y con el que, en su opinión, "se arregla parcialmente" la reivindicación de la familia del joven muerto de un disparo de la Policía armada en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga.

El también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía se ha pronunciado así en una rueda de prensa en el Parlamento al día siguiente de que el Consejo de Ministros aprobase un real decreto-ley que modifica la Ley de Memoria Democrática para "garantizar el reconocimiento y reparación por parte del Estado a favor de las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes en defensa y reivindicación de la democracia durante el periodo del 1 de enero de 1968 y 29 de diciembre de 1978".

A preguntas de los periodistas, el portavoz de Adelante ha considerado que esta iniciativa del Gobierno, "desgraciadamente llega tarde, y nunca deberíamos haber llegado a esta situación, porque se debería haber aplicado la ley actual desde un punto de vista sensible con Caparrós y con la lucha de Andalucía".

De igual modo, José Ignacio García ha sostenido que "este destrozo" que ha atribuido a Grande-Marlaska, "debería ir acompañado de alguna consecuencia política" para el ministro del Interior, cuya "dimisión", por ello, han incidido en exigir desde Adelante, desde donde piensan que con el decreto que ha aprobado el Gobierno "parece que se arregla parcialmente" la causa de García Caparrós.

El portavoz de Adelante ha subrayado además que dicho decreto se tiene que convalidar en el Congreso, y por eso ha realizado un llamamiento a "todos los diputados andaluces" a que "voten a favor" de dicho visto bueno, y ha comentado que espera que los representantes del PP "voten a favor" de esta iniciativa, "porque es de justicia".

En todo caso, José Ignacio García ha concluido reafirmándose en el "mensaje claro" de que "esto no puede quedar así" y Marlaska "tiene que dimitir", porque "el mensaje que dio la semana pasada fue contra Andalucía" y "contra nuestra memoria", según ha sentenciado el portavoz de Adelante para finalizar.