Adelante Málaga pide una moratoria a la prohibición a bicicletas y patinetes para circular por las aceras

MÁLAGA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La confluencia de Podemos e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado 15 enmiendas al proyecto de Ordenanza de Movilidad aprobado por la junta de gobierno local con el objetivo de "combatir el modelo de movilidad insostenible de que promueve el equipo de gobierno del PP y Cs" y ha propuesto una moratoria a la prohibición a bicicletas y patinetes para circular por las aceras.

El concejal portavoz municipal de Adelante, Eduardo Zorrilla, ha calificado como "una auténtica paradoja que en plena Semana Europea de la Movilidad, el alcalde, Francisco de la Torre, siga a contracorriente en relación con el modelo sostenible que están impulsando en materia de movilidad muchas ciudades europeas y españolas".

"En lugar de fomentar los desplazamientos sostenibles, tanto peatonales, en transporte público, bicicleta como en vehículos de movilidad personal (VMP), el equipo de gobierno se ha propuesto dificultar el uso de la bicicleta en Málaga con una prohibición rotunda a que circulen por las aceras", ha manifestado Zorrilla.

El edil ha considerado que la ordenanza "está anticuada y nos retrotrae a un modelo de movilidad de otra época". "Va a prohibir el tránsito de las bicicletas y vehículos de movilidad personal por las aceras, nosotros somos partidarios de que no circulen por las aceras, pero que puedan hacerlo por carriles bici segregados, separados de los vehículos a motor y los peatones", ha explicado.

Sin embargo, según Zorrila, "la realidad es que en Málaga seguimos sin una red de carriles bici adecuada, vamos a la cola a nivel español y europeo. Se ha implantado un sistema de carriles compartidos por la bici y el coche imitando el modelo implantado hace años en Madrid, que ha resultado un auténtico fracaso y un peligro para los ciclistas".

El portavoz de Adelante ha explicado que "en nuestras enmiendas proponemos una moratoria para que mientras el Ayuntamiento no construya una red ciclista adecuada, que cuente al menos con los 70 kilómetros que se conveniaron con la Junta de Andalucía dentro del Plan Andaluz de la Bicicleta, no entre en vigor la prohibición de circular por las aceras".

"Se trata de favorecer la movilidad sostenible, no de penalizarla como están propiciando el PP y Cs con esta regulación", ha manifestado, al tiempo que ha criticado que "se siga sin poner coto a los patinetes de alquiler, que son el principal problema para el tránsito de los peatones por las aceras".

Por eso, han propuesto una enmienda para que "se pueda multar a quienes dejan un patinete en la vía pública y, si la empresa de alquiler no lo identifica, tenga que hacerse cargo de forma subsidiaria de la multa". "Pero eso no preocupa al alcalde a quien solo le importa multar a los ciclistas", ha lamentado.

Otra enmienda central es la relativa al control de la explotación empresarial de los patinetes eléctricos, para lo que se propone "fijar un canon en favor del Ayuntamiento, cláusulas de justicia laboral en beneficio de los trabajadores, limitar el número de empresas que puedan operar en la ciudad y el número máximo de vehículos que se puedan poner en circulación, entre otros aspectos". "Se trata de poner el interés general y la movilidad sostenible por encima de cualquier otro negocio o interés particular", ha dicho.

El aparcamiento regulado bajo la modalidad del SARE también ha sido objeto de enmienda de Adelante, que pide "mecanismos de participación ciudadana previos a la adopción de cualquier ampliación o modificación de las zonas de estacionamiento SARE".

Por su parte, el vocal de la asociación por la movilidad sostenible 'Ruedas Redondas' Quique Pérez ha afirmado que "si la prohibición que introduce la propuesta de ordenanza se hace efectiva el uso de la bicicleta en Málaga va a caer un 50 por ciento".

"Las bicicletas por la calzada corren mucho peligro, ya que muchos conductores no perciben los carriles 30 y no podemos esperar que la administración nos lance a la calzada y no se produzcan accidentes ni haya fallecidos", ha advertido.

Así, Pérez ha demandado que Málaga "tenga una red ciclable segregada del tráfico motorizado que permita a cualquier persona con cualquier edad y condición física poder desplazarse en bici". "Las aceras son para los peatones, pero sin carriles bici no hay alternativas. Es necesario adoptar medidas como las que puso en marcha Barcelona, con una moratoria previa a la entrada de la prohibición de circular en bicicleta que aprovecharon para construir decenas de kilómetros de carriles bici", ha concluido.