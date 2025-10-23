Adif licita la redacción del proyecto de la subestación eléctrica de tracción de Ronda (Málaga)

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif ha licitado el contrato de servicios para la redacción de los proyectos básico y constructivos de la subestación eléctrica de tracción y centros de autotransformación asociados y del telemando de energía del tramo Bobadilla-Ronda de la línea Bobadilla-Algeciras.

El contrato cuenta con un presupuesto de licitación de 795.570,8 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. La licitación de estos trabajos supone un importante impulso al proceso de electrificación de esta línea ferroviaria en ancho convencional, ya que esta futura subestación eléctrica proporcionará la energía necesaria para la electrificación de la línea en este tramo de 70 kilómetros que discurre por la provincia de Málaga.

Los trabajos necesarios a abordar en la redacción de los proyectos para la electrificación de este tramo son la realización de un dimensionamiento eléctrico y estudio de capacidad del tramo Bobadilla-Ronda y la elaboración de un informe de implantación de las instalaciones a proyectar que sean compatibles con otras instalaciones existentes.

También redacción del proyecto básico de la subestación eléctrica de tracción de 400 kV / 2x25kV, centros de autotransformación asociados necesarios y desvío o reposición de servicios afectados; redacción del proyecto constructivo de la subestación eléctrica de tracción de 400 kV / 2x25 kV y centros de autotransformación asociados necesarios; y redacción del proyecto constructivo del telemando de energía de las instalaciones y su integración en el Centro de Regulación de la circulación correspondiente.

La electrificación de la totalidad de la línea Bobadilla-Algeciras a lo largo de sus 176 kilómetros es una de las principales actuaciones dentro del proceso de modernización en marcha.

De manera complementaria está en fase de licitación la ejecución de las obras tanto del proyecto de la subestación de Marchenilla (Castellar de la Frontera) y los centros de autotransformación asociados para el tramo Ronda-Algeciras, como del proyecto de telemando de este mismo tramo.

Por su parte está en fase de redacción el proyecto de electrificación para la ejecución de la catenaria del tramo Bobadilla-Ronda, complementario con las actuaciones anteriores.

RENOVACIÓN INTEGRAL DE UNA LÍNEA ESTRATÉGICA

Por otro lado, han valorado en un comunicado que Adif avanza en el plan de renovación integral de la línea Bobadilla-Algeciras que, además de la renovación de la vía, comprende la implantación del tercer carril, su electrificación y la ampliación de apartaderos. Adif ha movilizado ya unos 400 millones de euros en este proyecto.

Con estas actuaciones, se reforzará la fiabilidad y la capacidad de la infraestructura para acoger mayor tráfico, fundamentalmente de mercancías, en una línea estratégica: conecta con el Puerto de la Bahía de Algeciras, el mayor del país.

Además, acogerá la circulación de los servicios de la Autopista Ferroviaria (AF) Algeciras-Zaragoza y constituye el vértice del Corredor Atlántico y del Mediterráneo.

Como principales actuaciones en marcha se trabaja en la renovación de la vía entre Bobadilla y Ronda con una inversión de 52,8 millones de euros. Además, Adif ejecuta las obras para la consolidación y estabilización de la ladera en la que se ubica la plataforma ferroviaria situada entre los municipios de Almargen (Málaga) y Setenil (Cádiz) y para la adaptación de gálibos en los 21 túneles de la línea a las dimensiones requeridas por los semirremolques que utilizarán el servicio de AF. Ambos trabajos se desarrollan con una inversión de 66,6 millones de euros.

Mientras se completan estas obras, el plan de modernización avanza en otros ámbitos como la renovación de sistemas en marcha la instalación de las telecomunicaciones móviles GSM-R y del bloqueo automático (sistema que garantiza la distancia entre trenes) en el tramo Bobadilla-Ronda, una vez que ya se completó entre Ronda y Algeciras; y los trabajos de modernización de la señalización entre Ronda y Algeciras: en ejecución la implantación del sistema de protección del tren ASFA digital.

La modernización de esta línea contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que fomenta infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad; 8 (desarrollo económico y generación de empleo) y 7 (sostenibilidad y eficiencia energética). Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).