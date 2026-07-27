Adjudicadas obras de duplicación de 46 kilómetros de vía en línea de Alta Velocidad Antequera-Granada por 22,6 millones

Gobierno adjudica las obras de duplicación de 46 kilómetros de vía en la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada por 22,6 millones de euros - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MÁLAGA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif Alta Velocidad, ha adjudicado la duplicación de vía a lo largo de 46 kilómetros en la Línea de Alta Velocidad (LAV) Antequera-Granada por 22,6 millones de euros (IVA incluido).

El objetivo de esta actuación es incrementar la capacidad y operatividad de la conexión ferroviaria de alta velocidad a Granada, han señalado en un comunicado.

Las operaciones comprenden el montaje de una nueva vía de ancho estándar paralela a la vía actual y ya en servicio en el tramo comprendido entre la bifurcación de Archidona (Málaga) y la bifurcación de Riofrío (Granada), así como entre el puesto de banalización (instalación técnica para que los trenes cambien de vía) de Íllora y la bifurcación de La Chana.

En ambos casos, han señalado, la nueva vía se desplegará sobre la plataforma ferroviaria existente, dimensionada para albergar dos vías.

El montaje de la segunda vía se suma a la reciente adjudicación de las instalaciones de electrificación por 14,8 millones de euros y la contratación de diversos materiales que serán necesarios para desarrollar las obras.

Así, también se ha adjudicado la adquisición de aparatos de vía (desvíos) por 3,4 millones de euros y de más de 80.000 traviesas por 9,6 millones de euros; y se encuentra en licitación la compra de 220.000 toneladas de balasto por 8,5 millones de euros.

DOBLE VÍA EN DOS TERCIOS DE SU LONGITUD

La Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada, eje estratégico del Corredor Mediterráneo a su paso por Andalucía, dispone de vía doble en el tramo de 9,5 kilómetros comprendido entre la estación de Antequera y el viaducto de Archidona.

Las actuaciones planificadas o en ejecución para completar la capacidad y operatividad de esta conexión comprenden la duplicación de los tramos de la bifurcación Archidona-Bifurcación Riofrío y el puesto de banalización de Íllora-Bifurcación La Chana (46 kilómetros), cuya plataforma ya se encuentra dimensionada para albergar una segunda vía, adicional a la ya existente y operativa.

También la variante de Loja (19,1 kilómetros), que ya cuenta con las obras de plataforma de todos sus tramos en marcha o contratadas, así como el acondicionamiento de la plataforma para montaje de vía doble entre el final de la Variante de Loja e Íllora (7,7 kilómetros).

Por otro lado, han señalado que esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Asimismo, contribuye a los ODS número 9 (infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (crecimiento económico y generación de empleo).

Han valorado que esta actuación se suma a otras que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está llevando a cabo en la provincia, como el proyecto de integración del ferrocarril en la ciudad y la ampliación de su estación, del que recientemente se han adjudicado los contratos para su redacción.

Respecto a la apuesta por el impulso al Corredor Mediterráneo como eje vertebrador para el transporte de viajeros y mercancías entre España y el resto de Europa, este Ministerio, han precisado, "ha ejecutado desde enero de 2024 hasta este pasado mes de marzo más de 2.900 millones de euros en obras de construcción, adaptación y mejora de tramos, estaciones y accesos a ciudades y puertos".