Adjudican por 7,1 millones renovación de catenaria en un tramo de 31 kilómetros de la línea convencional Córdoba-Málaga

MÁLAGA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adif impulsa la renovación del ferrocarril convencional en Málaga al adjudicar, por 7,1 millones de euros, la renovación de partes y elementos de la catenaria en un tramo de la línea convencional que conecta con Córdoba, comprendido entre Bobadilla-Álora (31,4 kilómetros). También se actuará en la catenaria de las cuatro estaciones del recorrido: Gobantes, El Chorro, Las Mellizas y Álora.

La actuación, según han señalado desde Adif en un comunicado, "refuerza la capacidad y fiabilidad de la línea, así como su sostenibilidad, al renovar partes y distintos equipos del tendido de alta tensión del que los trenes toman energía eléctrica para circular, mediante distintos trabajos en los diferentes tramos y estaciones de este trazado".

En concreto, comprende el tendido de catenaria flexible en los tramos de línea entre Bobadilla y Gobantes, Gobantes-El Chorro, y en los túneles comprendidos entre El Chorro y Las Mellizas, mientras que entre esta estación y la de Álora se renovarán distintos elementos de los que componen la catenaria.

En cuanto a las estaciones, en la de Gobantes se renueva la catenaria de la vía principal y se instala catenaria flexible en las secundarias, además de algunos pórticos que la sustentan, y en la de El Chorro se desplegará nueva catenaria en sus dos vías.

En la estación de Las Mellizas se dota de catenaria flexible a las vías secundarias, toda vez que la de la principal ha sido renovada recientemente, además de sustituir pórticos y otros elementos, y en Álora se adaptan sus dos vías principales a la nueva electrificación.

MODERNIZACIÓN DEL FERROCARRIL CONVENCIONAL

Adif suma esta actuación a otra recientemente adjudicada en esta línea, la de la mejora de infraestructura en las estaciones de Pizarra y Aljaima, mediante la renovación de desvíos y vías, y la optimización también de la electrificación, con una inversión de 7,3 millones.

Además, Adif avanza en el refuerzo de la línea entre Málaga y Fuengirola con la redacción del proyecto para tender una segunda vía en el tramo de 2,8 km entre Aeropuerto-Campamento Benítez y la contratación del refuerzo del túnel que canaliza el ferrocarril a su paso por la estación de Victoria Kent.

Estas actuaciones contribuyen a la consecución de los ODS 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 11 (ciudades inclusivas y con acceso a transportes sostenibles).

Por último, han recordado que esta actuación cuenta con financiación europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.