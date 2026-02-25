Aena invertirá más de 820 millones en el aeropuerto de Málaga durante el próximo quinquenio

Archivo - Vista general de la zona de embarques de la Terminal 3 del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. - AENA - Archivo

MÁLAGA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La inversión total para el quinquenio 2027-2031 propuesta por Aena para el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol es de 829,7 millones de euros, "muy superior al quinquenio 2022-2026 que es de 121,9 millones de euros".

Así, el objetivo de Aena con las inversiones propuestas para el período 2027-2031 es dotar a todos los aeropuertos y helipuertos de su red en España de "la capacidad necesaria para atender la demanda de tráfico futura, para garantizar que se cumplen los más elevados requisitos de seguridad y de mantenimiento, los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas y de sostenibilidad para el medioambiente, a la vez que se mantienen tarifas competitivas".

"Todo ello para facilitar la movilidad y el crecimiento de los territorios que albergan los aeropuertos", según han señalado. En concreto, en el caso de Málaga, en el quinquenio 2027-2031 arrancan las actuaciones más significativas en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, cuya ampliación contempla una inversión total de 1.500 millones de euros y se prolongará durante periodos regulatorios posteriores (DORA 4).

Del proyecto de ampliación, en el periodo 2027-2031 está previsto ejecutar 363 millones. Al respecto, han detallado que la inversión total para el quinquenio 2027-2031 propuesta por Aena para el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol es de 829,7 millones de euros, muy superior al quinquenio 2022-2026 que es de 121,9 millones de euros. Del total de inversión para el período 2027-2031, 363 millones de euros corresponden al proyecto de ampliación.

La ampliación del aeropuerto consistirá, fundamentalmente, en la adecuación del control de seguridad para instalar las máquinas que permiten no sacar líquidos ni elementos electrónicos, crear un control de pasaportes con la superficie y prestaciones necesarias para que tenga la calidad y eficiencia necesaria y, a continuación, un dique no Schengen, paralelo a la pista nueva; también se reconfigurará el dique actual. La nueva superficie será un 45% superior a la actual.

Para acometer esta "gran ola inversora", Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol será de 35 céntimos, que se quedarían en 25 céntimos en caso de aplicarse los incentivos.

Las inversiones reguladas (no comerciales) incluidas en la propuesta de DORA han sido debatidas en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas y usuarios durante cinco meses. Tras la aprobación por el Consejo de Administración de Aena, el documento se ha remitido a la DGAC (Dirección General de Aviación Civil) y a las CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia).

También se presentará a los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas, que serán convocados por la DGAC, para continuar su tramitación hasta la aprobación del documento definitivo por el Consejos de Ministros que, como máximo, será en septiembre de este año.