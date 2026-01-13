Los aeropuertos andaluces superan los 39 millones de viajeros en 2025, un 6,3% más, récord en Málaga y Sevilla

Archivo - Imágenes de turistas a su llegada al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, en imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces han recibido 39.355.423 pasajeros hasta el mes de diciembre, lo que significa un 6,3% más que el mismo periodo del año pasado, de los que 2.690.672 se registraron solo en el duodécimo mes del año (+7,2%), registrando récord mensual de viajeros en las instalaciones de Sevilla, según datos hechos públicos este lunes y consultados por Europa Press del Ministerio de Transportes.

Asimismo, en el acumulado del año se han realizado 365.380 operaciones en el conjunto andaluz, un 5,2% más que el mismo periodo del año anterior, y solo en el mes de diciembre se contabilizaron 24.899 operaciones, un 0,2% menos en comparación con el mismo mes del año anterior.

Del total de pasajeros comerciales (39.355.423) hasta diciembre en los aeropuertos andaluces, 10.977.688 viajaron desde o hacia alguna ciudad española, con un aumento del 1,4%, y 28.293.564, con una subida del 8,4%, optaron por conexiones con el extranjero.

Por aeropuertos, en el acumulado del año, el de Málaga ha recibido 26.760.549 millones de pasajeros (un 7,4% más con respecto al mismo periodo de 2024), seguido por el de Sevilla, con 9,7 millones de viajeros (+5,6%); el de Granada, con 1.152.872 pasajeros (+1,7%); el de Jerez, con 884.539 viajeros (-6,9%), el de Almería, con 801.689 (+1,9%), y el de Córdoba, con 30.797 viajeros (+263,4%).

Solo en el duodécimo mes de este año, el aeropuerto de Málaga ha recibido 1.681.268 millones de pasajeros (+6,8%), seguido por el de Sevilla, con 815.110 viajeros (+8,9%); el de Granada, con 105.759 pasajeros (+2,7%); el de Almería, con 43.301 (+17,8%); el de Jerez, con 38.156 viajeros (-12,9%), y el de Córdoba, con 4.034 viajeros (+1.020,6%).

Por su parte, el helipuerto de Algeciras (Cádiz) recibió hasta diciembre 38.490 viajeros, lo que significa una subida del 14%, con 3.042 operaciones (+11,5%). Solo en el mes de diciembre, los viajeros fueron 3.044 (+8,8%), en 238 operaciones (+4,4%).

RÉCORD EN MÁLAGA Y SEVILLA

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol cerró en 2025 el año de mayor tráfico de su historia, al batir todos los récords en pasajeros y operaciones, que arrojaron crecimientos del 7,4% y el 6,9%, respectivamente. Este positivo balance obedeció al buen comportamiento que mantuvieron tanto el tráfico nacional como el foráneo.

Respecto al tráfico internacional, los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron el británico (6.149.697 pasajeros) y, con algo más de distancia, el alemán (2.012.019), el holandés (1.631.525), el italiano (1.397.672) y el francés (1.386.610). Atendiendo al incremento de viajeros, los más dinámicos fueron Emiratos Árabes (+75,7%), Islandia (+59,2%), Catar y Egipto (ambos, con un alza del 39%) y República Checa (+32,4%).

También el aeropuerto de Sevilla cerró en 2025 el mejor año de su historia, con máximos tanto en la cifra de pasajeros como de operaciones, con una media de 26.540 usuarios diarios en las instalaciones, gracias tanto al fuerte dinamismo del tráfico foráneo.

Especialmente destacado fue el comportamiento del tráfico internacional, que subió más de un 11%. Los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron Italia (1.104.353 pasajeros), Francia (911.359), Reino Unido (860.398), Alemania (426.666), Portugal (349.087), Irlanda (178.973) y Bélgica (164.834).

Por ritmo de crecimiento, resultó significativa la evolución que siguieron durante el año pasado los vuelos con Irlanda (los viajeros aumentaron un 40%), Malta (+36%), Polonia (+24,3%), Alemania (+23,7%) y, a cierta distancia, Portugal (+15,4%), Italia (+14%) y Reino Unido (+13,3%).