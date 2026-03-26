Afectaciones al tráfico por la reparación de la red arterial de abastecimiento en la calle Pedro de Quejana de Málaga

Rotura en la red arterial de abastecimiento en la calle Pedro de Quejana de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de las afectaciones al tráfico con motivo de los trabajos de reparación por parte de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) de la conducción de la red arterial de abastecimiento en la calle Pedro de Quejana (distrito Centro), tras la rotura registrada la noche de ayer y que ha provocado daños en la calzada.

Así, personal de Emasa trabaja en la reparación de la avería, que dejó sin servicio una de las dos conducciones que abastecen a la zona este de la ciudad, aunque el suministro no se ha visto interrumpido al estar operativa la tubería alternativa, que es de la misma capacidad (500 mm de diámetro).

No obstante, según han señalado desde el Ayuntamiento en un comunicado, la rotura ha dañado una tubería de distribución que abastece a una decena de bloques de números pares de las calles Pedro de Quejana y Luis de Maceda, por lo que podrían verse afectados puntualmente.

Una vez dejada la conducción al descubierto, se procederá a la reparación de la misma y a la reposición del pavimento. La actuación tendrá una duración estimada de entre una semana y diez días, pudiendo sufrir modificaciones en función del desarrollo de las obras.

Durante este periodo, el tráfico permanecerá cortado en la calle Ferrándiz, sentido Centro, desde el paseo Salvador Rueda hasta la calle Pedro de Quejana, que queda habilitada sólo para residentes. La circulación desde el Paseo Salvador Rueda sentido Centro está siendo desviada hacia Sierra del Co.