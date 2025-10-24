Agreden a una enfermera en la unidad de Urgencias del Hospital Costa del Sol

El Hospital Universitario Costa del Sol muestra su condena por la agresión sufrida por una enfermera en la unidad de Urgencias - JUNTA

MARBELLA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

Una enfermera de la unidad de Urgencias del Hospital Universitario Costa del Sol ha sufrido una agresión física. El centro sanitario ha mostrado su condena por los hechos.

El suceso se produjo este pasado jueves, 23 de octubre, en el transcurso de la asistencia sanitaria. Así, este viernes se ha convocado y celebrado una concentración en las puertas principales del Hospital Universitario Costa del Sol, del CARE de Mijas y del HAR de Estepona en repulsa ante cualquier tipo de agresión física o verbal y en apoyo a la profesional agredida.

Desde el momento en que se conocieron los hechos, el Hospital ha activado el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del Sistema Sanitario Público Andaluz poniendo a disposición de esta profesional todos los recursos necesarios, entre ellos, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico, ha indicado la Junta en un comunicado.

La dirección del hospital y centros adscritos han manifestado su rechazo y condena firme de cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal a cualquiera de los profesionales, en cualquier de nuestros centros. Además, muestra el apoyo total a los compañeros y compañeras cuando se producen este tipo de situaciones.