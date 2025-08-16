Aguilar espera que trabajo planificado "empiece a ver el fruto" para el "cambio" en el PSOE de Málaga

MÁLAGA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario socialista andaluz, Josele Aguilar, ha valorado los primeros meses al frente del partido en la provincia, de los que ha dicho están siendo "intensos" y ha esperado que el trabajo planificado "empiece a ver el fruto" para "el cambio" en el PSOE.

Aguilar, en una entrevista concedida a Europa Press, ha señalado que estos meses están siendo "de mucho trabajo, mucha planificación, mucho conocer la situación real del partido". "Estamos planificando un trabajo que ahora, en los próximos meses, esperemos que empiece a verse el fruto de lo que queremos para el partido, de la idea con la que veníamos, que era de cambio, que hubiera un cambio en nuestra forma de actuar, en nuestros proyectos, en nuestra forma de comunicarnos con la ciudadanía e incluso internamente en el partido", ha detallado.

Precisamente en relación con esos cambios, el dirigente socialista ha asegurado que "tenemos que cambiar nuestra forma de proyectarnos hacia los ciudadanos". "Tenemos que recuperar primero la confianza de los ciudadanos en el proyecto socialista para luego poder, lógicamente, recuperar la confianza electoral con los votos". "Nadie te va a votar si no confía en ti", ha subrayado.

Así, ha valorado que "tenemos que ser un proyecto confiable; nosotros tenemos que ser la izquierda confiable", ha abundado, al tiempo que ha agregado que quieren "trasladarle al conjunto de los malagueños y malagueñas, no solamente en la capital, en el conjunto de la provincia, que aquí hay equipos de gente que son como son los malagueños y malagueñas, gente con iniciativa, gente con mucho talento...".

Por tanto, ha abogado por "atraer ese talento también al partido y hacer desde ese talento las propuestas para que todo aquel ciudadano que tenga claro que los proyectos del PP después de tantos años están agotados, como es evidente que lo están, y el mejor ejemplo es Francisco de la Torre en Málaga, no tengan ninguna duda de que la alternativa para cambiar eso es el PSOE".

ELECCIONES

Por otro lado, Aguilar ha asegurado que ya lo dijo nada más llegar a la Secretaria General malagueña, que "arrancábamos en modo electoral". Así, ha dicho que no sabe cuándo serán las elecciones en Andalucía, pero "el partido tiene que estar activado, y en eso es lo que estamos trabajando en estos meses".

"Hemos trabajado también en que la maquinaria electoral del partido esté en funcionamiento y esté dispuesta para cuando sean las elecciones", asegurando, además, que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "sabe que ya no tiene mayoría absoluta en las encuestas" y "por eso ha sido él el que ha introducido dentro del debate andaluz el posible adelanto electoral".

Aguilar ha asegurado que "si los socialistas somos capaces de activar a nuestro electorado, como lo activamos en las generales, el vuelco en Andalucía es posible".

LIDERAZGO DE MONTERO: "MEJOR AVAL PARA EL VUELCO EN ANDALUCÍA"

Asimismo, Aguilar se ha mostrado "convencido" de que el liderazgo de María Jesús Montero es "el mejor aval para el vuelco en Andalucía".

Es más, ha opinado que "la reacción, el nerviosismo de Juanma Moreno y del PP-A, la crítica y la confrontación constante con María Jesús Montero" se "debe a eso, a que ellos saben que es una mujer que tiene una trayectoria que hay que poner en valor".

"María Jesús Montero es médico de profesión, pero desde el principio ha estado, o ha optado ella, por el servicio público. Siempre ha estado en el servicio público, en mejorar la sanidad pública, en mejorar la situación de todos los andaluces mientras ha estado en el Gobierno de la Junta de Andalucía y ahora en el Gobierno de España como vicepresidenta", ha valorado.

Ha asegurado que "a Andalucía le ha ido y le va a seguir yendo muy bien con María Jesús Montero". "Nunca Andalucía ha recibido más fondos públicos del Gobierno de España que con María Jesús Montero como ministra de Hacienda", ha destacado.

En este punto, ha agregado que "a ella siempre, por ejemplo, se le criticó con el tema de la quita y los acuerdos con Cataluña", y "lo dijo: No va a haber ningún problema con la quita; y todo lo que gritó Moreno Bonilla y Carolina España y todos los voceros del PP se callaron cuando vieron que la comunidad que más quita de deuda recibía era Andalucía". Además, ha dicho que el PP y Moreno tendrán que explicar "esa negativa a no aceptar la quita", criticando la "sectaria razón de esa confrontación".

"María Jesús Montero le viene bien a Andalucía y va a pasar igual también con el sistema de financiación. La mejor garantía de que el nuevo sistema de financiación, si se aprueba, no va a perjudicar a Andalucía, es que lo lidere María Jesús Montero", ha indicado.

Por otro lado, sobre si cree que los casos de corrupción puede reproducirse o verse reflejado en Málaga, ha sido claro y ha incidido en que "pongo la mano en el fuego por cada uno de los alcaldes y alcaldesas de las alcaldías que están cada día sacrificando vida personal, mucho de su vida profesional, vida familiar, por mejorar la vida de sus vecinos y vecinas".

"Son gente de una honestidad, de una honorabilidad y de un rigor como no hay igual, yo pongo la mano en el fuego y estoy seguro que no vamos a tener, ni nos va a afectar ningún caso", ha sostenido Aguilar, quien ha incidido en que "el partido siempre ha tenido una gran base municipalista; está ahí, ahí ha estado nuestra fuerza".

Por tanto, ha asegurado que no tiene ningún temor a que pueda haber ningún caso de corrupción y "si hubiera, lo que sí tenemos claro es que la reacción del partido en ese caso es inequívoca. Extirpando cualquier atisbo de corrupción que hubiera, sin necesidad de que haya ninguna imputación y nada", pero "tengo la tranquilidad y la seguridad de que no va a ser necesario".

Por último, cuestionado por el auge de la extrema derecha, ha señalado que se debe hacer frente con "pedagogía y con claridad". Además, ha explicado que "no es una situación solo de España; es más, España somos casi una isla frente a la ola internacional de gobiernos de ultraderecha", por lo que "es una situación difícil de afrontar porque cuando es algo que está ocurriendo a todos los niveles, yo creo que tiene que ver más con la desafección de la política o de la política tradicional".

Así, ha incidido en recuperar "la confianza de los votantes, lógicamente, transmitiendo que somos gente como ellos, que venimos también de la sociedad y que venimos a recuperar esa confianza desde el conocimiento que tenemos también de cómo es la sociedad malagueña".

De igual modo, ha agregado que hay que decir que "las políticas pueden ser muy llamativas, pero no es verdad que haya soluciones fáciles a problemas complejos, que es lo que hace la ultraderecha".

"No se pueden lanzar esos mensajes porque no son ciertos y porque es verdad que calan muy fácilmente", por lo que "hay que hacer mucha pedagogía de lo peligrosas que son esas políticas que normalmente luego tienden al fracaso", ha concluido.