Aguilar (PSOE Málaga): "La mejor forma de defender la sanidad pública andaluza es quitarla de las manos de Moreno"

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha participado este domingo, junto a una amplia representación de socialistas malagueños, en la manifestación celebrada en la capital en defensa de la sanidad pública andaluza. Aguilar ha asegurado que "si hay alguna provincia donde de verdad es necesario manifestarse en defensa de la sanidad pública, esa es Málaga", y ha subrayado que el colapso sanitario en la provincia "es el peor de toda Andalucía".

"El colapso sanitario que hay en Málaga nunca se había visto antes. Y esto demuestra una cosa: la mejor forma de defender la sanidad pública es quitarla de las manos del Gobierno de Moreno Bonilla, porque la gestión que está haciendo es un absoluto desastre. Se están cargando la sanidad pública andaluza", ha afirmado.

Aguilar ha recordado que los problemas no se limitan a la crisis del cribado del cáncer de mama, sino que se extienden a todo el sistema sanitario. "Los datos de las listas de espera son desesperantes. Después de siete años de gobierno de Moreno Bonilla, las listas están peor que cuando llegó. Hoy hay 50.000 andaluces y andaluzas más esperando una operación y 150.000 más esperando para ver a un especialista", ha detallado.

Ha criticado además que el Gobierno andaluz siga destinando "cientos de millones de euros a la sanidad privada bajo la excusa de reducir las listas de espera, cuando en realidad lo que está haciendo es deteriorar deliberadamente la sanidad pública para abrir un espacio de negocio a las empresas privadas".

"Hoy las calles de Andalucía son un clamor en defensa de la sanidad pública. Es el momento de poner fin a las políticas privatizadoras del PP y devolver la sanidad pública a quienes creemos en ella, a quienes la defendemos cada día. La mejor forma de hacerlo es quitarla de las manos de Moreno Bonilla", ha concluido.