Aguilar (PSOE): "Salado es el presidente de Diputación más sectario que ha habido nunca"

MÁLAGA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado que Francisco Salado "es el presidente de Diputación más sectario que ha habido nunca".

"Es verdad que el PP ahora mismo tiene más ayuntamientos que el PSOE; lo que no puede ser es que Salado oriente siempre sus políticas, sus ayudas, sus propuestas siempre en beneficio esencialmente de los ayuntamientos gobernados por el PP mientras arrincona y orilla a los consistorios gobernados por el PSOE", y, a su juicio, "esa es la nota característica de Salado".

Aguilar, en una entrevista con Europa Press, también ha criticado "la falta de cohesión": "Si por algo se justifica el papel de una Diputación Provincial hoy en día es porque haya cohesión territorial, que no haya unos territorios de interior que se vean perjudicados respecto de unos de litoral, que no haya unos municipios de menos habitantes que se vean perjudicados respecto de otros municipios de mayor habitantes, y, sin embargo, Salado lo que está haciendo es acrecentando esa desigualdad y siendo todo lo contrario a la cohesión territorial, que era lo que debe de propiciar la Diputación".

Así, ha incidido en que desde el PSOE "vamos a hacer también un trabajo de oposición serio, riguroso y duro en la Diputación Provincial" para "poner de manifiesto sobre todo este sectarismo con el que se está produciendo".

Además, se ha mostrado "seguro" de que van "a recuperar mucho espacio municipal en las próximas elecciones" y "eso puede llevar a que se dé un cambio también en la Diputación, después de muchos años de gobierno del PP, que no ha sido nada beneficioso para la provincia de Málaga", lamentando que las "desigualdades" entre municipios se están "acrecentando" por "las políticas del PP".