Aguilar (PSOE): "De la Torre ha tenido un proyecto para Málaga pero no para los malagueños"

Asegura que el compromiso del PSOE es poner a los ciudadanos en "el centro de las propuestas, políticas y proyectos" para la ciudad

MÁLAGA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario socialista andaluz, Josele Aguilar, ha asegurado que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "ha tenido un proyecto para Málaga, pero no para los malagueños y las malagueñas".

"La situación de los malagueños y malagueñas ha sido algo accesorio", ha lamentado Aguilar en una entrevista con Europa Press, al tiempo que ha explicado que una de "las cosas más difíciles que hay en política es saber cuándo te tienes que ir" y "De la Torre está siendo un claro ejemplo de no saber cuándo ha llegado el momento de ponerle fin a un proyecto político".

Para Aguilar, el "problema" es que De la Torre "ha tenido un proyecto para Málaga, pero no ha tenido un proyecto para los malagueños y las malagueñas".

"Nosotros, como socialistas, tenemos el compromiso, y ese es mi compromiso, de poner a los malagueños y malagueñas en el centro de nuestras propuestas, de nuestras políticas y de nuestros proyectos para la ciudad".

Ha incidido en que "no va a haber un proyecto para la ciudad impulsado por un socialista o por una socialista que no tenga como objetivo prioritario la mejora de la vida de los malagueños y malagueñas".

Frente a ello, ha dicho que "aquí se ha querido hacer una ciudad escaparate, una Málaga muy amable para el que viene de fuera, pero se ha hecho a costa de los que estábamos viviendo aquí en el día a día".

Por otro lado, ha asegurado que el último mandato de De la Torre "me está recordando mucho al último mandato de Pedro Aparicio", que fuera regidor socialista de la ciudad. "Sinceramente, con todo el respeto y reconociéndole lo bueno que ha hecho De la Torre por Málaga, creo que es un proyecto agotado".

Para Aguilar, "es evidente que después de 25 años gobernando la ciudad como alcalde, más cinco que estuvo antes como concejal de Urbanismo, más de 30 años en el gobierno de la ciudad, creo que necesita un cambio y una renovación" y "se está haciendo muy evidente en este final de mandato, se le están haciendo muy largos".

En este punto, ha aludido a la renuncia del Málaga al Mundial de 2030, lamentando "la incompetencia e incapacidad" y calificándolo de "engaño monumental" y "fracaso", a lo que ha añadido también "los problemas de vivienda y los problemas de movilidad", entre otros.

Por otro lado, cuestionado por el candidato a la Alcaldía de Málaga por el PSOE, ha reiterado que "el partido tiene unos procedimientos y yo como secretario general, lógicamente, los tengo que respetar".

"Será la militancia la que elija quién va a ser el candidato o candidata, pero lo que sí, y eso sí es parte de responsabilidad de la Ejecutiva, es que la candidatura, el proyecto que se le presente a los malagueños, será un proyecto ilusionante, que refleje la pujanza, el empuje, el talento que hay en Málaga, que lo tenemos también en el partido, ya que el partido no deja de ser una parte de Málaga, y será ese proyecto para que todo aquel que crea que es el momento de cambiar a Francisco de la Torre no dude de que el mejor cambio es el del PSOE de Málaga", ha dicho.

También ha asegurado que el PSOE va "a producir ese cambio en la capital y desde ahí se producirá la recuperación de tantos electorados que teníamos en el conjunto de la provincia".

Sobre si de descarta él como candidato a la Alcaldía en la capital, Aguilar ha señalado que "compaginar la Secretaría General y la candidatura al Ayuntamiento son situaciones bastante incompatibles", pero "serán los militantes quienes decidan en su momento cuál va a ser el mejor candidato o candidata para recuperar la Alcaldía de Málaga".

Por último, ha valorado el "trabajo intenso y con mucha dedicación" del portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, y "vamos a procurar que, además, sea en coordinación con propuestas que desde la Ejecutiva también se están elaborando", ha concluido.