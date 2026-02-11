Alba pide a Moreno que se "mantenga con las botas puestas" y que actúe con "urgencia" ante daños causados por borrascas

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, en Almargen. - IU

ALMARGEN (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha exigido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "de la misma manera que se ha puesto las botas de agua para echarse fotos por sitios que han sido azotados, que no se las quite ahora, en este momento en el que lo que toca es ver los problemas que ha generado la borrasca en los pueblos y ayudarlos a que salgan hacia adelante tras el deterioro que el agua ha causado".

Alba, que ha acudido al municipio malagueño de Almargen, ha subrayado que "hay prevenir y adaptar nuestros pueblos al cambio climático" y ha dicho a Moreno que "es importante que no mire para otro lado y ponga por delante la prevención, la planificación y la intervención financiera para ayudar a los Ayuntamientos que están preocupados por resolver los problemas que han dejado las borrascas".

"Es importante que la Junta de Andalucía y Moreno deje de privatizar el 112, que sea un servicio público y que dé y ofrezca calidad sin que los trabajadores estén en precario y con inestabilidad laboral. Y también es importante que en los equipos de emergencia del Infoca se mantenga todo el año y se refuercen los bomberos o la propia protección civil", ha continuado.

De igual modo, ha incidido en que "también es importante mirar ahora mismo a los pueblos y a los ayuntamientos, porque en estos momentos los ayuntamientos como el que nos encontramos hoy, Almargen, que está en un punto estratégico entre la Sierra de Ronda y parte de Sevilla, tienen que ser ayudados en la reconstrucción".

En el caso de Almargen, ha señalado que "se han visto perjudicados los caminos rurales, caminos rurales que son importantes porque conectan los barrios de los pueblos y también lo son para las explotaciones agrícolas y ganaderas, ya son las principales vías de acceso".

"Los ayuntamientos no pueden estar yendo a la emergencia concreta, después reconstruyendo y manteniendo estructuralmente esos caminos rurales. Es importante la colaboración en estos momentos entre las diputaciones y la Junta de Andalucía con estos Ayuntamientos para poder ese proceso de reconstrucción", ha incidido Alba.

Por último, el candidato de Por Andalucía en la provincia de Málaga ha señalado la "importancia" de la agricultura y la ganadería que "también han sido azotadas. Sabemos que el sector del olivar, por ejemplo, ha sido azotado porque parte de las aceitunas no se han podido recoger y las borrascas se las han llevado por delante".

"Ya bastante tiene el sector agrícola con los problemas y los recortes en la PAC y el acuerdo de Mercosur, por lo que pedimos que se agilicen las ayudas por parte de la Junta y que Moreno siga con las botas puestas ahora, que es cuando más necesidad tienen nuestros pueblos de esa ayuda urgente", ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de Almargen, María del Carmen Romero, ha señalado que "hemos estado haciendo una valoración de lo que ha sucedido en estos días con las borrascas Leonardo y Marta y la verdad es que nos encontramos en una situación bastante delicada. Tenemos todos los caminos bastante destrozados y, además, también tenemos los ríos que se nos han desbordado por todas partes".

Romero ha pedido que "las delegaciones correspondientes intervengan tanto en los caminos rurales, que la gran mayoría son vías pecuarias, y que vengan y visiten los ríos y nos ayuden a paliar este problema que tenemos que cada día va a ser mucho peor ya que cada vez llueve con más intensidad".

"Almargen es un punto crítico que recoge agua tanto del Mediterráneo como del Guadalquivir porque recogemos agua de la Sierra Azul de Sevilla, de la parte de Cádiz y también de la parte de la Serranía de Ronda y eso implica un gran problema, porque todo viene a parar al embovedado que atraviesa el pueblo y se nos inunda", ha señalado.

Por último, Romero ha reiterado que "lo que pedimos a las administraciones competentes es que vengan al terreno y que nos pongan un remedio pronto, sobre todo que nos ayuden a desviar las aguas cuando vengan una crecida como la que le están viniendo en estos momentos".