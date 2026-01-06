El alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga) cifra en 20 millones las inversiones para transformar la ciudad

El alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova, ha cifrado en unos 20 millones de euros las futuras inversiones que se van a acometer en la ciudad del Valle del Guadalhorce para "transformar" el municipio. - AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova, ha cifrado en unos 20 millones de euros las futuras inversiones que se van a acometer en la ciudad del Valle del Guadalhorce para "transformar" el municipio y para "seguir mejorando la calidad de vida" de la ciudadanía.

A través de un comunicado, Villanova ha avanzado a modo de resumen los proyectos que verán la luz este nuevo año y aquellos en los que ya se está trabajando para iniciarlos, también posiblemente, a lo largo de 2026.

En este sentido, se ha mostrado confiado en poder inaugurar el nuevo teatro incluso dentro del primer trimestre, una obra que ha calificado de "enorme" y que supondrá un "salto de calidad" en el ámbito cultural.

"Alhaurín de la Torre siempre ha sido un referente en la cultura y con este proyecto lo será todavía más", ha asegurado el regidor, quien ha dicho sentirse "muy contento" y "satisfecho" con esta actuación, y ha adelantado que ya se está trabajando para garantizar "una programación digna y de primer nivel", para un equipamiento cultural que será de ámbito "metropolitano".

Para este año se comenzará a trabajar además en los proyectos incluidos dentro del llamado PAI, el Plan de Actuación Integrado diseñado fundamentalmente para revitalizar el centro histórico y que recibirá casi nueve millones de euros de fondos europeos de la senda financiera Feder, según la resolución provisional comunicada hace ya varias semanas.

El Ayuntamiento está a la espera de la resolución definitiva para sacar adelante estas actuaciones, que abarcan la construcción de un parking subterráneo y peatonalización de la avenida Isaac Peral, la reforma del mercado municipal, la rehabilitación y ampliación del edificio de la Casa de la Juventud para convertirlo también en sede de un polo digital y la reurbanización de la calle Punto Industrial y la plaza Alcalde Antonio Vega González, entre otros.

De esta forma, Alhaurín de la Torre contará con un gran eje peatonal o "supermanzana central" para disfrute ciudadano y para revitalizar el centro desde el punto de vista social, cultural y comercial, conectando la avenida Isaac Peral, calle Ermita, avenida de España, calle Punto Industrial y la propia plaza del Ayuntamiento.

Precisamente en pocas semanas se espera la finalización de la obra en la avenida de España, que el regidor ha recordado que ha experimentado "muchos problemas" que "nos han dolido", en referencia a las dificultades sobrevenidas durante la ejecución y a los consiguientes retrasos.

En el ámbito deportivo, ha subrayado la próxima construcción del pabellón polideportivo 'Alberto Díaz', que acaba de salir a licitación por tres millones de euros; y la creación de una entreplanta para duplicar la superficie de la zona 'fitness' en el Pabellón El Limón, cuyos trabajos se retomarán en breve.

También se ha referido a la reciente reforma del Pabellón Blas Infante, ya prácticamente terminada a falta de culminar el nuevo sistema de climatización; y la ampliación del complejo de pádel Francis Ceballos con tres pistas más; así como ultimar el cerramiento y aislamiento acústico de la pista cubierta de Carranque, que en la práctica quedará convertida en otro pabellón más.

Se espera también la terminación de la renovación del acerado de las urbanizaciones El Lagar y Platero y más inversiones en barriadas y planes de asfaltado. "Tenemos mucho trabajo por hacer", ha dicho Villanova.

Como proyectos más a largo plazo también ha citado el futuro estanque de tormentas diseñado en la cabecera del arroyo Blanquillo, un ambicioso proyecto con el que el Ayuntamiento pretende evitar inundaciones y riadas y que el propio alcalde presentó el año pasado a la comisionada para la reconstrucción de la dana para lograr los fondos necesarios para acometerlo.

Asimismo, ha asegurado que se trabaja en los estudios para construir otros parkings públicos en El Limón, en la plaza de la Concepción y en El Cerro.