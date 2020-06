El alcalde de Antequera pide apertura de oficinas del Gobierno para poder atender solicitudes del ingreso mínimo vital

ANTEQUERA (MÁLAGA), 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Antequera (Málaga), Manuel Barón, ha pedido al Gobierno de España la apertura inmediata de oficinas de la administración pública estatal para poder atender todas las solicitudes en torno al anuncio del ingreso mínimo vital "dada la situación de desborde que se está dando al respecto en dependencias del Ayuntamiento".

En este sentido, el regidor ha considerado que "no es de recibo que el Gobierno de España aprobara el ingreso mínimo vital sin habilitar los medios para que los antequeranos puedan presentar correctamente sus solicitudes".

De hecho, en el Ayuntamiento se está dando en los últimos días una situación "de desborde al respecto al ser la única administración que tiene abierto su registro para que las personas que así lo estimen puedan registrar sus solicitudes de cara a poder optar a dicha ayuda", han indicado desde el Consistorio en un comunicado.

"Nos sorprende que las oficinas de la Seguridad Social, dependientes del Ministerio y del Gobierno, estén cerradas al público a cal y canto. No entendemos cómo se puede instaurar una medida de este calado y que dichas oficinas estén cerradas en la atención al público, porque los antequeranos van y las encuentran con las puertas cerradas", ha criticado, apuntando que "no es de recibo ni lógico".

No obstante, Barón ha tendido la mano para seguir, como hasta ahora, "colaborando en nuestra condición de administración pública para poder seguir registrando y acogiendo dichas solicitudes", pero ha considerado que "no podemos ser los únicos porque no se puede dejar todo en manos del Ayuntamiento".

El alcalde ha puesto de manifiesto "las quejas que aportan los vecinos que llegan hasta el Ayuntamiento contando que en la Seguridad Social no los atienden, remitiéndoles en todo caso a la administración electrónica".

Al respecto, ha dicho que "habría que considerar que debe haber otras opciones para poder tramitarlo porque hay muchas personas que no pueden acceder a dicha administración electrónica por no disponer de certificados digitales, medios o conocimientos suficiente para ello".

"Una cosa es predicar y otra dar trigo. El Gobierno se ha dedicado a predicar mucho, pero el trigo el que lo está dando, como siempre, es el Ayuntamiento de Antequera", ha manifestado el regidor.

Ha indicado que "no se puede engañar a los ciudadanos porque las oficinas de la Seguridad Social tienen que estar abiertas al público, con las debidas medidas preventivas y de seguridad, al igual que lo está el registro del Ayuntamiento para que los antequeranos que así lo deseen puedan presentar las solicitudes".