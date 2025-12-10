El alcalde de Estepona critica que Sánchez quiera "tapar vergüenzas" y atacar al PP con una "denuncia falsa" por acoso

Archivo - El alcalde del municipio malagueño de Estepona por el PP, José María García Urbano, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

ESTEPONA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, ha considerado "inaceptable" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "para tapar sus vergüenzas y las del PSOE, use una denuncia falsa por acoso, que fue archivada por la justicia, para atacar al PP".

Así se ha pronunciado, tras las manifestaciones de Sánchez en la sesión de control al Gobierno, en las que ha defendido los protocolos antiacoso del Ejecutivo y ha preguntado al PP "¿qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el Ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo".

"Es vergonzoso e inaceptable que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tapar sus vergüenzas y la de su partido, se refiera a una denuncia falsa por acoso de la que fue víctima el alcalde de Estepona, José María García Urbano, para atacarle a él y al PP", según han trasladado fuentes municipales en una comunicación remitida a Europa Press.

Así, han incidido en que esa denuncia contra el regidor "ya fue archivada de forma definitiva por la Audiencia Provincial de Málaga, demostrando que García Urbano fue la víctima de una denuncia falsa y de una campaña política orquestada en base a mentiras con el único objetivo, como así ha ratificado la justicia, de dañar su dignidad y su trayectoria política al frente del Ayuntamiento".

Por todo ello, han advertido de que el regidor de Estepona "emprenderá las acciones legales oportunas contra quien le vincule con casos de acoso".