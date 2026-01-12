Alcalde de Málaga apuesta por "un espacio más grande" para albergar el Centro de Internamiento de Menores Infractores

Archivo - La antigua residencia de religiosas de La Asunción, en la urbanización El Olivar del distrito malagueño de Churriana, alberga actualmente el Centro de Internamiento de Menores Infractores, CIMI. - EUROPA PRESS - Archivo

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mostrado su apuesta porque se busque "un espacio más grande" para albergar el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) que actualmente se ubica una antigua residencia de religiosas en una urbanización residencial en el distrito de Churriana. El regidor también ha dicho que es necesario garantizar la "seguridad máxima" en dicho espacio.

Tras el altercado que este pasado sábado concluyó con la detención de dos jóvenes en dicho centro, el regidor ha asegurado este lunes, ante preguntas de los periodistas, que "es un tema sobre el cual estamos pendientes de conocer exactamente todo lo que ha pasado", y ha reconocido que el suceso ha creado preocupación en los vecinos de la urbanización El Olivar "que desde el principio no han estado muy de acuerdo con esa instalación".

El regidor ha dicho que esta preocupación vecinal se la ha trasladado a la Junta de Andalucía como responsable del centro; y a renglón seguido ha defendido que Málaga necesita tener un CIMA para que los menores infractores puedan estar cerca de sus familias, de modo que no se dificulte el contacto con estas y se favorezca la reeducación y normalización de los adolescentes: "Ese aspecto social y humano hay que tenerlo bien presente".

Del mismo modo, ha dicho que "hay que procurar también que no se cree ninguna alarma en el entorno donde se ponga", tal y como ocurrió este pasado fin de semana, por lo que ha pedido "profundizar en ello", tal y como el alcalde prometió a los vecinos de la urbanización El Olivar que lo haría en caso de que ocurrieran incidencias.

PRIORIDADES: SEGURIDAD MÁXIMA EN CIMA Y BUSCAR NUEVO ESPACIO

"Lo que hay que plantear es que ese centro no tenga fallos ninguno, o sea, que no haya ningún fallo de seguridad, que no puedan dos chicos encerrarse en una habitación, cerrar y destrozar la habitación, tan es así que al final tiran la reja inclusive", ha expuesto Francisco de la Torre.

"Mientras están en ese proceso de reeducación, la tranquilidad en el entorno tiene que ser garantizada con una seguridad máxima y total. Esa es la conclusión fundamental y primera", ha reflexionado el alcalde de Málaga, que a continuación ha añadido que "si eso no fuera así" y, como el centro no es muy grande, "sería bueno que se buscara otro espacio más grande".

De la Torre ha dicho que ha mantenido esta postura ante la Junta de Andalucía desde el principio dado que el CIMI de Churriana dispone de unas 50 plazas "y Málaga necesitas más".

El alcalde de la ciudad ha señalado, por último, que si bien "no es fácil" encontrar un espacio más grande, las dos prioridades son seguridad máxima para el actual CIMI y buscar un espacio de más amplitud "que entonces haga aconsejable el traslado a otro espacio en donde sea de más amplitud dentro de la propia provincia".