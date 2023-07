El alcalde de Málaga continúa con el planteamiento alternativo a la Expo

MÁLAGA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, continúa con el desarrollo del planteamiento "alternativo" a la Expo, después de que la ciudad no fuera designada para albergar esta celebración en 2027. Así, ha explicado que este jueves se celebra una reunión en Madrid para abordar, entre otros, la permuta de los suelos donde iba a celebrarse.

En concreto, ha detallado, "para que el suelo de Sepes, que le vendió el Ayuntamiento allá por el año 2002, lo permutemos y podamos trabajar en el tema de las viviendas, que estaban previstas y siguen previstas al lado del terreno de la Expo y plantear lo que podemos llamar alternativa".

Ha reconocido, no obstante, que esa alternativa "no será fácil de hacer sin la Expo, pero hay muchas cosas y muchas ideas surgidas y planteadas y defendidas en la candidatura, que con Expo o sin Expo, es necesario hacer en el mundo", aludiendo a la sostenibilidad de las ciudades.

"Una Expo te da un eco para que el tema llegue mejor, pero el problema es de tal envergadura que está ahí, digamos, pendiente de que mucha gente se mueva para ayudar a resolverlo", ha dicho.

Al respecto, ha subrayado que "no seremos los únicos, pero queremos colaborar en ese movimiento de ayuda a la solución de la sostenibilidad de las ciudades en la enseñanza, en la innovación y el emprendimiento...".

De la Torre, por otro lado, ha explicado que Jerónimo Blasco, director general de la Expo 2027 "sigue, porque estamos en la etapa de la reflexión y de los contactos" con la empresa "que fue contratada para plantear el tema urbanístico" en relación con la Expo, pero "también estaba el planteamiento alternativo si no la conseguimos". Así, ha incidido en que se trabaja en el "plan alternativo" y "después ya se decidirá según el camino que adoptemos".

SEQUÍA

Por otro lado, el alcalde de Málaga ha insistido, tras ser cuestionado por los periodistas, en que hay que ser "prudentes" en el uso de agua, pero ha aclarado que la ciudad tiene "las reservas suficientes".

"Podemos garantizar el abastecimiento de Málaga y ayudar a la Axarquía, donde están muy al límite" debido a la situación del pantano de La Viñuela.

De la Torre ha recordado que se cuenta con la planta desalobradora de El Atabal, lo que "nos ha dado una mayor capacidad de aguantar en etapas de sequía". "Tenemos un agua de una calidad muy buena, y, además, tenemos más cantidad en términos relativos por tener esa seguridad de utilizarla", ha explicado.

Eso, ha continuado, "nos permite no solamente abastecer hoy a la ciudad de Málaga con normalidad", sino que "estamos abasteciendo a la Axarquía". No obstante, ha incidido en que hay que ser "prudente" en el uso del agua, ya que "no es un recurso ilimitado".