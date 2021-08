El alcalde de Málaga destaca la evolución de la COVID la última semana y pide vacunarse por "solidaridad"

MÁLAGA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado la evolución de la pandemia de la COVID-19 en la última semana, con un descenso de los nuevos ingresos hospitalarios y de los contagios pero ha animado a aquellas personas que aún no se han vacunado a hacerlo "por solidaridad" con los demás.

De la Torre, en su mensaje en redes sociales de los domingos, recogido por Europa Press, se ha mostrado convencido de que "todos" quieren vacunarse y de que "no habrá nadie que esté pensando en no vacunarse porque es una señal de solidaridad hacia toda la ciudadanía en general" pero también, ha incidido, hacia el personal sanitario, "al que necesitamos aliviar del trabajo inmenso que vienen desarrollando estos meses".

En este punto, ha recordado que en el caso de Málaga capital el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) está abierto cada día, de 09.00 a 19.00 horas, a cualquier persona de más de 12 años para que, "con toda la comodidad y la rapidez", pueda recibir la vacuna contra el virus.

En su intervención, el alcalde de Málaga ha recordado que esta última semana ha sido "positiva" en términos de un menor número de contagios y de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes, pasando, en la ciudad, de 707,2 hace dos viernes a los 466,1 de este último. "Es una bajada de 241,1, la más fuerte desde que yo recuerdo", ha apostillado.

También ha bajado la presión en los hospitales, con un menor número de ingresos, ha dicho De la Torre, añadiendo que es algo que igualmente ocurre en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). "Son datos positivos, vamos por el buen camino", ha enfatizado.

No obstante, el alcalde de Málaga, quien ha agradecido el "esfuerzo", ha pedido a la ciudadanía "no relajarse": "Seguid trabajando, metiendo el hombro, unos y otros, para dejar un espacio muy reducido al COVID para que no pueda contagiar".