El alcalde de Málaga destaca vigilancia en barriadas de Campanillas ante posibles consecuencias de la borrasca Francis

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado este domingo el refuerzo y vigilancia desarrollada ante las posibles consecuencias que la borrasca Francis tenga en la capital, especialmente por la crecida del río Guadalhorce en las barriadas de Santa Amalia y Santa Águeda, en el Distrito Campanillas.

Así lo ha dicho De la Torre, en declaraciones a los periodistas, tras asistir a la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias por Inundaciones de Andalucía, que se ha celebrado en Málaga, junto al consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz.

El Centro de Coordinación Operativa Local está constituido en el Centro Municipal de Emergencias desde las 18.00 horas y hay 35 dotaciones de Policía, ocho de bomberos y 23 voluntarios de Protección Civil actuando, han informado desde el Ayuntamiento en un mensaje en redes sociales.

El regidor ha explicado que esas zonas de Campanillas tienen "una tradición de inundabilidad", por lo que "hay una cierta cultura de los propios vecinos de cómo actuar en estos casos"; aunque ha señalado que "siempre es bueno recordarlo y estamos presentes" con información a la población y recomendaciones.

También se ha referido al crecimiento del caudal del Guadalhorce por la localidad malagueña de Cártama y del río Grande y ha señalado que la situación "nos permite sacar la conclusión, que ya conocemos de hace tiempo, hace años, de la necesidad de una presa en el río Grande para la defensa ante todo, pero para abastecimiento".

Respecto a las previsiones para este lunes, De la Torre ha instado a estar "atentos al desarrollo de lo que vaya a seguir" y a las previsiones de Aemet, apuntando que "mantenemos la confianza de que la Cabalgata de Málaga, la central, se pueda desarrollar" por la tarde.