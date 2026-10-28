El alcalde de Málaga dice que es un día "triste y de dolor": "Tenemos que procurar que no se repita nunca más"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a otros concejales de la Corporación, en el minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en la provincia de Toledo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este miércoles que "todos estamos conmovidos, conmocionados y anímicamente afectados" tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Además, ha incidido en que es un día "triste" y de "dolor" para España, que "se siente afectada", al tiempo que ha afirmado que "tenemos que procurar entre todos que esto no se repita nunca más".

Así lo ha señalado De la Torre, que ha participado en el minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario realizado en las escalinatas exteriores del Ayuntamiento.

De la Torre ha incidido en que hoy "es un día de gran tristeza para todos; es un día de dolor, de sentirnos cerca de aquellos que están directísimamente afectados", pero "toda España lo está".

También ha afirmado que "tenemos que procurar entre todos que esto no se repita nunca más": "No entro ahora en valorar cuál es la causa, corresponde a quienes ya han dicho alguna opinión sobre el tema y quienes puedan profundizar en ello, pero es evidente que el hecho que se haya repetido una tragedia como esta en menos de un año es para pensarlo y actuar de la manera adecuada, para que viajar en España sea seguro".

"Lo digo de una manera constructiva, sin ánimo de ninguna crítica, sino simplemente una reflexión que me parece espontánea en muchos españoles hoy", ha apostillado, insistiendo en que "tenemos que reflexionar sobre cómo podemos hacer las cosas para que este tipo de accidentes, este tipo de cuestiones, no se repitan más".

Por otro lado, el alcalde ha explicado que entre los viajeros hay "algún malagueño" y ha detallado, en este sentido, sobre el joven que viajaba, que ha hablado con un familiar, pero "siguen sin noticias".

De igual modo, ha recordado que conoce "mucho" a la exministra y presidenta de la fundación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Fátima Báñez, de la que aún no se tiene noticias, "pero cuando no hay noticia de ello, da la sensación de que algo malo ha pasado".

"Espero que, finalmente, el no tener noticias no sea señal de que algo trágico haya pasado, lo deseo de corazón, como también deseo de corazón que no tener noticias de Fátima Báñez no signifique que haya una tragedia", ha señalado.

Por último, ha subrayado que "solidaridad, en definitiva, es la palabra que nos surge del corazón, y estar cerca de la gente afectada en todos los sentidos". "Es un momento de dolor que afecta a toda España", ha concluido el alcalde de Málaga.

El Consistorio malagueño se ha adherido a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ha mantenido un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente en las escalinatas exteriores del Ayuntamiento.

También está previsto que el Pleno ordinario del mes de octubre, que se celebrará este jueves, comience con un minuto de silencio y se limitará a los asuntos de trámite, sin debatirse mociones. "No es momento de debate, no hoy, ni mañana, ni estos días; habrá tiempo y hay que buscar una fecha alternativa" para celebrarlo, ha concluido.