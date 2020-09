Alcalde de Málaga dice que "no cabe duda" que la flexibilización de regla de gasto "nos da un cierto margen"

MÁLAGA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado que "no cabe duda" que la flexibilización de la regla de gasto para el año actual "nos da un cierto margen", añadiendo que para 2021, no obstante, "habrá que ver la liquidación de 2020".

Así se ha pronunciado De la Torre en el programa 'Málaga a Examen' de Canal Málaga, que se emite en la noche de este miércoles, recogido por Europa Press, y después del anuncio del Ejecutivo central de permitir que los ayuntamientos usen sus remanentes "sin límite" este año y el próximo.

Sobre dónde se puede invertir ese dinero y cuáles son las principales urgencias, ha dicho que "tenemos que ver cómo vamos a ir a lo largo de este año en caída de ingresos, que lo tenemos". Así, ha señalado que no se tienen aún los datos globales en caída de ingresos e incremento de gastos.

Ha añadido que la caída de ingresos en el plano fiscal puede estar en unos 25 millones de euros y en la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), "no lo sabemos aún todavía, pero unos 14 o 15 millones".

Así, ha incidido en la caída de viajeros debido al coronavirus y ha agregado que "supone un esfuerzo mantener las líneas" pero ha dejado claro que "lo hacemos con gusto porque es esencial que el transporte público siga funcionando y tenemos que apostar por él y facilitarle más".

"Ese tema de escenario de menos ingresos y más gastos que tenemos en el plano social tenemos que verlo cómo andamos" en relación con qué se puede hacer, ya que, ha dicho, "demandas y peticiones tenemos y lo trataremos de atender", recordando, asimismo, que uno de los sectores más afectados está en la restauración y también hoteles, entre otros.

De igual modo, ha aludido a la ocupación de las terrazas y resolver "el tema de la basura, que hubiéramos querido que ya nos lo autorizara el Gobierno el poder dejar libre del pago cuando no se producía", agregando, al respecto, que lo "tenemos que compensar en 2021; ese es un compromiso que tuvimos y lo compensaremos, y eso es al menos casi medio millón de euros".

También De la Torre ha incidido en que, al mismo tiempo, "queremos mantener la actividad en sectores, como la construcción, que dependan de nosotros". "Depende de muchos factores, colaboración pública-privada, de fondos europeos, de que cada administración impulse los temas... por lo tanto tenemos que reservar capacidad de acción ahí también", ha manifestado.

En este punto, De la Torre ha dicho que cree más "en la política de estímulo que en la de subvención", aclarando que "si es necesario la subvención para paliar pérdidas hay que hacerlo" pero ha insistido, sobre todo, en la política de estímulos para que "la actividad económica se mantenga y crezca en lo posible".

Como ejemplo ha vuelto a defender la utilización de test de antígenenos y ha mostrado esperanza en que puedan ofrecer algo de recuperación en el turismo. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga ha iniciado este miércoles en el Foro Greencities y en S-Moving la prueba piloto que va a llevar a cabo en la ciudad para concienciar a empresarios de los sectores de organización de eventos, hotelero y hostelero acerca de las ventajas de realizar test de antígenos para garantizar la seguridad de sus negocios y actividades y contribuir a frenar la propagación de la COVID-19.

REMANENTES Y FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, ha vuelto a señalar en relación con el anterior acuerdo sobre remanentes, que fue tumbado en el Congreso, que al tener tantas opiniones en contra tenía que "haber habido más flexibilidad".

Al respecto, ha dicho que "no tenía sentido" y "dejaba fuera a los ayuntamientos que tenían déficit, dejaba muy maltratados a los ayuntamientos con poco superávit y los vecinos de esos consistorios sufrían las consecuencias de una decisión sin sentido".

"Tenía que haber una decisión solidaria", ha sostenido, insistiendo en que ahora mismo "no está resuelto todo". Al respecto, ha vuelto a lamentar que la "realidad municipal" en España "no está bien atendida" porque "no se hizo bien la descentralización".

Así, cuestionado por si teme represalias con el acceso a los fondos europeos después del rechazo al decreto de los remanentes, ha dicho que le parece "infantil que se esté jugando al tema de represalias" y ha advertido de que "la capacidad de gastar fondos europeos de España es muy mala, muy débil y lo inteligente es utilizar bien nuestra capacidad de gasto".

"Los ayuntamientos tenemos capacidad de gasto", ha dicho, añadiendo que "somos capaces, porque tenemos la presión del propio ciudadano más cerca de nosotros, de poner los medios para gastar los recursos inteligentemente, eficazmente, de una manera coordinada a nivel nacional y regional", ha dicho.

Por último, ha insistido en que "estaría encantado de tener fondos europeos abundantes para hacer formación en digitalización, formación y transformación digital", ha sostenido, concluyendo que "la educación y formación es la clave de todo".