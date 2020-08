Alcalde de Málaga dice que nunca debe haber contabilidades paralelas en partidos y sí "rendición de cuentas clarísima"

MÁLAGA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado que "nunca" debe haber contabilidades paralelas en los partidos políticos. "Tiene que haber transparencia clara, control total y absoluto y una rendición de cuentas clarísima".

Así lo ha asegurado el alcalde 'popular' en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, tras ser cuestionado por las posibles irregularidades contables en Podemos.

De la Torre ha precisado, no obstante, que "no sé en el caso de Podemos en qué consiste el tema, he oído hablar de ello, pero en la medida que haya contabilidad no controlada no es bueno".

"Tiene que haber transparencia clara, control total y absoluto y una rendición de cuentas clarísima no solo ante el Tribunal de Cuentas sino ante la sociedad española por parte de todos los partidos". "En este tema si es así, lo que estoy diciendo, vale, no puede haber contabilidades paralelas nunca", ha apostillado.

Por otro lado, ha señalado en relación con la financiación de partidos que ha echado de menos que en el comienzo de la andadura democrática en España, después de aprobar la Constitución, no se hubieran abordado "muchas reflexiones", aludiendo a la reforma de la educación, haber hecho "bien" la descentralización local, "y cómo plantear la financiación de partidos de una manera transparente, totalmente controlada, objetiva, como lo hacían en Europa".

"Haber aprovechado la experiencia de las mejores democracias europeas y eso está detrás de muchos casos que debilitan a los partidos y la propia democracia española", ha concluido.