Alcalde de Málaga dice que profundizar en memoria histórica tiene "pleno sentido" si es para "fortalecer la concordia"

MÁLAGA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este martes que profundizar en la memoria histórica "tiene pleno sentido si lo hacemos en términos de fortalecer la concordia, que preside y presidió el trabajo que se hizo para la Constitución del 78 en la que estamos ahora".

En su discurso en el acto institucional de homenaje a las personas represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en el cementerio de San Rafael, De la Torre ha destacado que el parque de la memoria que se ubica en dicho camposanto y que cuenta con un monumento a los fusilados, también debería llamarse de la concordia.

Así, ha señalado que en virtud de dicha Constitución "tenemos sistema de libertades y derechos, un largo periodo de paz y democracia, siempre perfeccionable, no cabe duda" y con objetivos "que nos quedan por conseguir, como es la educación como un elemento de cohesión social".

El regidor ha instado a "ser capaces de profundizar en la historia en todos los sentidos" y ha explicado que "igual que aquí había los restos de casi 2.900 personas fusiladas desde marzo de 1937 hasta los años 40, hubo antes también una represión con más de 1.100 personas en fosas comunes también en una situación por tanto de injusto fusilamiento".

Al respecto, ha considerado que "esa parte de la historia no debemos olvidarla, porque la clave de trabajar por la concordia está justamente en que nunca se repitan hechos históricos de esa naturaleza".

"Que los enfrentamientos que llevaron a una Guerra Civil como consecuencia de un golpe de Estado, que los efectos posteriores, que toda esa tensión, injusticia, dolor y desgarro de un país dividido en una Guerra Civil jamás se repita", ha dicho.

Así, De la Torre ha considerado que "nuestra obligación histórica es justamente no fomentar situaciones que vayan en esta dirección, al contrario, hay motivos para ir en la dirección de la cohesión social, nacional, territorial, cohesión en torno a la Constitución del 78". "Todo lo que sea ahondar en este sentido, estaré ahí, lo que sea en sentido contrario no me sentiré cómodo", ha asegurado el alcalde.

Por eso ha defendido que "había que hacer esta reparación, esta búsqueda de la dignidad, conseguir que estas fosas comunes dejaran de serlo y que estas personas tuvieran esta reparación con esta pirámide", apuntando que "las otras víctimas están en la cripta de unas de las capillas de la Catedral y tuvieron su reparación en su momento, pero es bueno recordar unas y otras".

El regidor ha dicho que Málaga fue una de las ciudades "que más sufrió en la Guerra Civil" y ha puesto en valor este parque de la memoria, realizado con la colaboración institucional, "que es un orgullo para la ciudad y que se hizo por pura lógica".

Ha indicado que este espacio se completará con un centro de interpretación "de toda la historia, no solo de una parte, porque debemos de hacer ese esfuerzo de entendernos, de entender el dolor de los demás, no solo tener la sensación de que solo una parte de la población sufrió", animando a la "unión de valores de democracia y derechos fundamentales que la Constitución consagra".