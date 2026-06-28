El alcalde de Málaga participa en la marcha con motivo del Día Internacional del Orgullo

Imagen de la marcha del Orgullo en Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Fiestas y de Derechos Sociales, Teresa Porras y Francisco Cantos, respectivamente, ha participado este sábado 27 en la marcha con motivo del Día Internacional del Orgullo, que se conmemora este domingo.

Según ha concretado el Consistorio malacitado, la marcha se ha celebrado con el lema 'Málaga con Orgullo: diversa, viva y en pie', desde la plaza de la Constitución hasta la plaza de la Merced.

Una vez concluida, se ha procedido a la lectura de un manifiesto redactado por las entidades que, junto al Área de Derechos Sociales, integran la Agrupación de Desarrollo Lgtbiq+.