El alcalde de Málaga pide la reforma de la ley que permita implantar una tasa a las pernoctaciones en pisos turísticos

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido en reivindicar una reforma de la Ley de Haciendas Locales por parte del Gobierno de España de forma que se permita a los ayuntamientos implantar una tasa por pernoctación en las viviendas de uso turístico.

Así, y preguntado por los periodistas este miércoles antes de asistir al ensayo de la Orquesta Filarmónica de Málaga, el regidor ha dicho que en el comienzo del curso político su prioridad y esfuerzo se centra en materia de vivienda.

Así, ha destacado que por parte del Ayuntamiento se sigue impulsando la construcción de viviendas a través del Instituto Municipal de Vivienda y de la Sociedad Municipal de Vivienda "y también acelerando la tramitación de los suelos que están previstos en el Plan General para que sean suelos ya finalistas que puedan tener licencia tanto en vivienda libre como en vivienda de protección oficial".

En este punto ha puesto en valor también la colaboración público-privada en el esfuerzo de los propietarios de los suelos y de los promotores que pueden construir en ellos.

"También seguiré dedicando esfuerzos a que en esta materia de vivienda podamos tener la libertad y la autonomía, los ayuntamientos, de poner tasa o impuesto turístico, como queramos llamarle, en las pernoctaciones en vivienda turística para que podamos tener unos ingresos que nos faciliten en materia de vivienda", ha expuesto el alcalde.

De la Torre ha defendido que gracias a esta tasa la administración local podría ofrecer mayores subvenciones a las actuales a las familias en situación económica débil que no puedan afrontar el pago de los alquileres que ha subido.

Y ha añadido que el aumento del precio de los alquileres se debe a la legislación nacional --ley de vivienda-- "que no estimula el adquirir en larga temporada y, por lo tanto, frena ese pase a ofertar abundante vivienda en larga temporada y desvía hacia la vivienda turística".

Así, ha insistido que se debe incrementar tanto el alquiler como la venta de vivienda, y ha dejado claro que su reivindicación para la implantación de la tasa por pernoctación en vivienda turística la ha realiza al Gobierno central.

De la Torre también ha disertado ante los periodistas sobre la importancia del turismo en España y en Málaga, ciudad en la que este sector genera 50.000 puestos de trabajo ligados a su actividad. "Nos interesa conservar esa potencia, no que se debilite. No quiero decir que seamos una apuesta solo por el turismo, pero no debilitarlo", ha asegurado.

En esta misma reflexión ha apostado por un turismo de calidad y ha mostrado su rechazo "a hablar de aspectos problemáticos y crear una sensación de turismofobia". Sobre el turismo de calidad, ha dicho que este sería posible gracias a los ingresos del impuesto o tasa a las pernoctaciones en viviendas de uso turístico.

De la Torre también ha apostado por colaborar con la Junta de Andalucía en la inspección de las viviendas que se alquilan ilegalmente, "para que no haya una oferta añadida a la que ya existe", y para ello, ha dicho que es muy importante que haya una regulación clara y crear un clima de colaboración: "La colaboración del sector turismo con la ciudad, en general, y la colaboración del turista con la propia ciudad que crea campañas en ese sentido".

El regidor ha destacado que le ha trasladado al Gobierno la importancia de un cambio en la Ley de Hacienda Local, insistiéndole en que "es simple de hacer y resuelve el problema de los ciudades que queremos en Andalucía". También ha dicho que su propuesta en torno a este tema , "el más simple, el más rápido de conseguir" ha tenido interés en ayuntamientos del Levante español.

AUDITORIO

Sobre el futuro auditorio en el Puerto de Málaga, el alcalde ha dicho que el ayuntamiento trata de conseguir esa financiación privada que estaba ya anunciada para colaborar "con la parte pública del presupuesto que habíamos atribuido 100 millones a la parte pública, y 110 a la parte privada".

Y en cuanto a la no colaboración del Gobierno central en este proyecto ha dicho cómo no comprender que un ministro "no tiene una visión nacional y parece que tiene una visión sesgada donde focaliza solamente en Cataluña". Así, ha contrapuesto la actitud del Ministerio de Cultura con la de los inversores privados, "cuya postura abierta a colaborar es francamente buena".

Aún así, al proyecto del auditorio ha dicho que le "queda todavía un recorrido grande para llegar a una cifra que no es fácil". "El ministerio sigue en un 'no'. Injustificado, injusto, incomprensible", ha criticado.