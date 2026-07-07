El alcalde de Málaga propondrá celebrar el Debate sobre el Estado de la Ciudad a finales de septiembre

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, propondrá a la junta de portavoces la celebración del Debate sobre el Estado de la Ciudad el 30 de septiembre, tras el inicio del curso político.

El Ayuntamiento, un mensaje en redes sociales, consultado por Europa Press, ha detallado que el desarrollo del debate, en un pleno extraordinario, se abordará en la reunión de la junta de portavoces previa a la sesión ordinaria de este mes de julio.

Cabe recordar que el grupo municipal socialista registró el jueves, 2 de julio, la solicitud de convocatoria de un pleno extraordinario para celebrar el Debate sobre el Estado de la Ciudad de Málaga, una iniciativa suscrita por la totalidad de los concejales socialistas y amparada en la capacidad que el Reglamento otorga al principal grupo de la oposición para promover la celebración de sesiones extraordinarias.

Tal y como detallaron, los socialistas "fuerzan la convocatoria de un debate que debe celebrarse con carácter anual y cuya última edición tuvo lugar en enero de 2025, hace más de año y medio".