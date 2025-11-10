El alcalde de Málaga visita la oficina subregional de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto la concejala delegada de Acción Exterior, Mar Torres, y el secretario ejecutivo de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, Miguel Bernal, ha visitado este lunes la oficina subregional de esta institución de ordenación pesquera del marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ubicada en la Casa de las Naciones Unidas, en el antiguo Hospital Noble.

Este encuentro se ha producido tras la conclusión este pasado domingo de la 48 Sesión Anual de la CGPM que durante la semana pasada se ha celebrado en Málaga con la presencia de más de 130 participantes de 23 países y una quincena de observadores internacionales.

De la Torre, en una atención a los periodistas, ha valorado la visita y ha incidido en que "a lo largo de estos años, desde la sede que tienen ellos en Roma, se ha conseguido controlar lo que podríamos llamar exceso de pesca, reducir lo que es sobreexplotación para que haya una pesca sostenible".

"Es obvio que los primeros interesados son los propios pescadores, la pesca artesanal, la primera beneficiaria de este tipo de acciones", ha señalado, valorando que Málaga "colabore, desde esta oficina, que hemos ofrecido a la FAO para que tuviera lo que es sede hacia el Mediterráneo Occidental".

En este punto, De la Torre ha recordado que el pasado viernes tuvo lugar la entrega de la Medalla de la Ciudad y el nombramiento de Hijo Adoptivo, a título póstumo, al catedrático y oceanógrafo Odón de Buen y del Cos.

La concesión de esta distinción fue ratificada por unanimidad por el Pleno celebrado el pasado 25 de septiembre, dando así cumplimiento al acuerdo de Pleno adoptado el 31 de enero de 1936 por el que se aprobó el reconocimiento al que fuera fundador del Instituto Español de Oceanografía (IEO), del Laboratorio Oceanográfico de Málaga y Académico de Honor de la Academia Malagueña de Ciencias y que no llegó a materializarse por su exilio a Francia tras la Guerra Civil y su fallecimiento en México en 1945.

También cuenta con un busto ubicado en el Paseo de la Farola, frente a la sede actual de la Comandancia Naval y que albergó el Laboratorio Oceanográfico de Málaga.

"Odón de Buen y del Cos es una persona que estaría contentísima, si me pudiera vivir una persona tantos años, para ver lo que se ha hecho en estos años desde la FAO en el Mediterráneo y en el Mar de Alborán, que él conocía bien", ha subrayado De la Torre.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, Miguel Bernal, ha valorado la Sesión Anual de la CGPM celebrada en Málaga, que "ha sido un éxito a muchos niveles".

La Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es una organización regional de ordenación pesquera formada por 23 Estados miembros y la Unión Europea. Su objetivo principal consiste en velar por la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos vivos, así como por el desarrollo sostenible de la acuicultura en el Mediterráneo y el Mar Negro.

La zona de competencia de la CGPM, en la adopción de un enfoque de gestión centrado en la ordenación territorial, se divide en cinco subregiones, cada una de ellas respaldada por comités y unidades técnicas subregionales.

La oficina subregional para el Mediterráneo occidental, establecida en Málaga (España) en 2020, supervisa todas las actividades dirigidas por la CGPM en esta subregión, y desempeña un papel activo en la promoción de la cooperación y la facilitación del diálogo sobre importantes cuestiones regionales y desafíos transfronterizos relacionados con la pesca y la acuicultura en Argelia, España, Francia, Italia y Marruecos.