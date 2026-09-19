El alcalde de Málaga visita el set de rodaje de la serie 'Far Cry'

El alcalde de Málaga visita a el set de rodaje de la serie 'Far Cry'. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha visitado este sábado las oficinas de producción y el set de rodaje de 'Far Cry', la nueva serie internacional de Disney que se está filmando en la antigua prisión provincial de la capital malagueña, basada en el videojuego homónimo.

Durante la visita, el alcalde ha podido comprobar el desarrollo de la producción, llevada a cabo a través de Sur Film como productora de servicio y en coordinación con Málaga Film Office, la oficina municipal de rodajes del Ayuntamiento de Málaga, adscrita a Málaga Procultura.

Según han informado desde el Ayuntamiento, la producción reúne a un equipo de aproximadamente 350 personas y contempla el rodaje de escenas de ficción y acción, incluyendo el uso de efectos especiales y detonaciones controladas.

Estas actuaciones, han recordado desde el Consistorio, cuentan con las autorizaciones correspondientes y con las medidas de seguridad previstas para este tipo de efectos especiales.

Los organismos y cuerpos de seguridad implicados han sido informados de las actuaciones. Igualmente, se ha venido informando a la ciudadanía sobre las principales afectaciones relacionadas con el estacionamiento, la circulación y la actividad habitual de la zona.