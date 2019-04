El alcalde de Mijas llegará "hasta el final" en el supuesto caso de espionaje, que ve como "una auténtica película"

Publicado 03/04/2019 16:18:15 CET

Maldonado cree que la investigación debe continuarla un juzgado y dice que el perito judicial contratado tiene antecedentes policiales

MIJAS (MÁLAGA), 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio malagueño de Mijas, Juan Carlos Maldonado (Cs), ha asegurado que llegará "hasta el final" en el supuesto caso de espionaje en la empresa pública Mijas Comunicación, en un caso que ha considerado una "auténtica película", criticando el "teatro" del perito judicial contratado cuya actuación ha sido "de Oscar" y que, ha dicho, tiene varios antecedentes policiales, el último de ellos en noviembre pasado.

En rueda de prensa, Maldonado ha explicado que el pasado viernes puso una denuncia ante la Guardia Civil por sus "fundadas sospechas" de que este supuesto caso de espionaje era "un fraude", indicando que en el informe preliminar de la auditoría no se habla de escuchas a miembros del consejo de administración de la citada empresa y a sus trabajadores, ni de la instalación de programas piratas en ordenadores y tampoco de que estén afectadas áreas sensibles del Ayuntamiento, como sí apuntó el propio perito judicial contratado por la empresa municipal en una reunión del consejo donde dio cuenta de su trabajo.

"El informe entregado por el auditor consta de 147 páginas de las cuales apenas una veintena son de texto que, además, va acompañado de fotos. El resto son imágenes, fotocopias y emails. En ningún momento se detalla que haya habido escuchas telefónicas, ni recoge la existencia de conversaciones de WhatsApp de consejeros, no habla de las supuestas carpetas llenas de información de los concejales menos de Mari Carmen Carmona, etcétera", ha indicado, añadiendo que únicamente en sus conclusiones recomienda ampliar el estudio al Ayuntamiento, "lo que implicaría más honorarios".

"Ya existen unas diligencias previas y he dado instrucciones a mi abogado para que el juzgado tenga conocimiento del informe de la auditoría, de todas las actas y audioactas del consejo", ha indicado el regidor, quien ha incidido en que la política "es muy sucia" pero ha advertido de que llegará "hasta el final, con todas las garantías, con un juzgado o con una empresa auditora solvente". "No voy a parar hasta que se dé toda la luz posible a este caso en Mijas Comunicación", ha apostillado.

En su intervención, ha reiterado que el auditor informático "autodenominado perito judicial", tiene antecedentes policiales "por situaciones relacionadas con casos como este, la última de noviembre pasado".

Figura, ha relatado, como posible autor de un delito de estafa por la venta de un vehículo por Internet el 26 de junio de 2011 y le consta una detención el 19 de noviembre de 2018 "como presunto autor de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico/delito de fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas de ordenador destinados a cometer estafas". Ha aclarado, no obstante, que desconoce en qué momento se encuentran.

Maldonado ha explicado que tras la destitución del anterior director, la nueva responsable de la empresa detectó el borrado de información y de una cuenta de correo y propuso la realización de una auditoría informática, algo que se aprobó en el consejo de administración. La propia directora contrató a una empresa que tiene a este perito judicial como dueño para la realización de los trabajos, añadiendo el regidor que ella misma previamente lo había contratado "para hacer averiguaciones sobre su terminal y su ordenador".

Por ello, se ha mostrado "bastante preocupado" de que la persona encargada de la auditoría tenga esos antecedentes policiales, incidiendo en la "puesta en escena" que hizo: "Se presentó con un chaleco que ponía perito judicial, una placa, un trolley y precintando mobiliario al más puro estilo de una investigación, parecía la Udyco". A juicio del alcalde, un perito judicial "es aquel que es nombrado por un juzgado y actúa bajo mandato judicial", algo que, ha enfatizado, no ha ocurrido.

"Esa puesta en escena ha tenido en vilo a este municipio, pensando la gente que había espionaje y que estábamos investigando a ciudadanos. El flujo informativo que hemos recibido estos días ha hecho que se genere una psicosis, una auténtica alarma social que incluso ha tenido paralizada la actividad económica del Ayuntamiento", ha sostenido Maldonado, quien se ha considerado una "víctima", igual que han indicado los trabajadores de Mijas Comunicación.

Estos hechos, ha admitido, son "realmente muy graves"; sin embargo, también lo es, según Maldonado, el hecho de que esta persona "ha tenido acceso a equipos y a información de un ente municipal como Mijas Comunicación con 2,5 millones de presupuesto".

Así, ha informado a los periodistas de que sospechó de que algo "no cuadraba" en la última reunión del consejo de administración cuando acudió con su abogado y se le hicieron preguntas concretas al auditor informático, "quien dijo que actuaba de oficio porque había encontrado pruebas de delitos flagrantes y se le dijo que por qué entonces no lo ponía en conocimiento de un juzgado".

"Lo más grave es que pidió al consejo 6.000 euros más para comprar software muy avanzado porque había encontrado delitos muy graves y que esta posible trama se había trasladado a áreas sensibles del Ayuntamiento", ha dicho, un hecho que le "sonó muy raro", por lo que acudió a la Guardia Civil, cuestionándose por qué ni el auditor ni la directora "tras tener esas pruebas que decían no lo habían puesto en conocimiento del juzgado".

A su juicio, si sus sospechas se confirmaban "estábamos poniendo al lobo al cuidado de las gallinas en Mijas Comunicación", alertando, igualmente, de que se estaban vulnerando derechos de los trabajadores como datos económicos así como los propios presupuestos de la empresa municipal.

"¿Quién nos asegura que este señor no ha manipulado los propios equipos de Mijas Comunicación?", se ha preguntado, añadiendo: "El colmo de los colmos es que pidiera una ampliación de contrato para seguir investigando". En este punto, ha explicado que los consejeros de PP, PSOE y CSSP votaron a favor pero él no: "Queremos todas las garantías, que lo haga una empresa auditora solvente o el juzgado pero no meter dinero en el bolsillo de este señor que supuestamente está actuando de oficio".

Ha hecho hincapié Maldonado, que ha asegurado que no ha tenido sensación de pinchazos telefónicos ni nada similar, en que si esta persona ha visto que hay delitos "que vaya al juzgado y no siga cobrando". Es por ello que pidió que se suspendiera la investigación temporalmente "hasta que no se tuviera garantías de que se estaba haciendo de acuerdo a la ley".

Ha criticado a la oposición, también por haber filtrado información del consejo de administración y las filtraciones pese al deber de sigilo. Precisamente, este viernes habrá una nueva reunión de dicho órgano.

"APUNTANDO A CIUDADANOS"

El alcalde ha mostrado su sorpresa por que el auditor dijera en aquel consejo de administración que había carpetas de concejales y trabajadores "menos de mi compañera Mari Carmen Carmona, qué casualidad". "Ya estamos apuntando a que detrás de esta presunta trama está Ciudadanos", ha lamentado, añadiendo: "Curiosamente cuando dije que se suspendiera la investigación este señor me dijo que tenía algo que esconder".

"Muchos medios y los partidos de la oposición han dicho, directa o indirectamente, que mi partido es el responsable". "Sin querer acusar a nadie" y limitándose a exponer los hechos que ha denunciado ante la Guardia Civil, el mijeño ha preguntado a la oposición si todo esto se ha producido "por ignorancia o con intencionalidad política. No todo vale".

También ha pedido presunción de inocencia para el anterior director de Mijas Comunicación, al que ha apoyado, recordando que trabajó durante dos años y medio en la empresa "bajo la responsabilidad de un consejero delegado del PSOE y me consta que lo está pasando muy mal él y su familia".