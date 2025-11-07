El alcalde de Rincón de la Victoria (Málaga) destaca el "valor social" del primer 'cohousing senior' del municipio

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, acompañado por el presidente de Tartessos, José Antonio López; la vicepresidenta de Faecta; y un representante de la Fundación Vicente Ferrer, además de concejales y otros representantes de Tartessos. - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

El equipamiento, declarado bien de interés municipal, refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la calidad de vida de los mayores

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Centro Tartessos de Rincón de la Victoria (Málaga) ha abierto este viernes sus puertas como un innovador proyecto de 'cohousing senior', único y pionero en el municipio, que tiene como objetivo promover un modelo de convivencia colaborativa y activa entre personas mayores, favoreciendo el envejecimiento activo y la integración social.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, acompañado por el presidente de Tartessos, José Antonio López, el vicepresidente, José Morgado, la secretaria, Luisa Villegas, el concejal de Mayores, Nacho Cuadra, y el edil de Obras y Servicios Generales, Sergio Díaz .

También han asistido la vicepresidenta de Faecta, María del Mar Gómez, y Christian Jongeneel, en representación de la Fundación Vicente Ferrer, junto a todos los socios que van a convivir en el proyecto.

Salado ha subrayado "el enorme valor social de un proyecto que nace con la vocación de mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Es un auténtico placer compartir con todos vosotros la puesta de largo de un proyecto único y pionero para Rincón de la Victoria".

"Agradezco a los responsables de Tartessos por haber elegido nuestro municipio para llevar a cabo esta inversión cargada de bondades y beneficios para la ciudad", ha dicho.

Asimismo, el alcalde ha asegurado que "Tartessos se convertirá en un centro con actividades culturales, físicas, de ocio y viajes, además de colaborar estrechamente con el Área de Mayores del Ayuntamiento para fomentar la convivencia y luchar contra la soledad no deseada en la etapa silver".

También, ha señalado que el Cohousing Senior Tartessos Málaga-Rincón de la Victoria, ubicado en la avenida de Picasso 13, cuenta con plazas reservadas para vecinos empadronados usuarios de bienestar social, integrando así la iniciativa en la red de servicios municipales. El nuevo espacio residencial y asistencial para mayores mediante la fórmula del cooperativismo se pondrá en marcha en breve.

Por su parte, el presidente de Tartessos, José Antonio López, ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha del centro en Rincón de la Victoria. "Estamos muy contentos de estar en este municipio con unas instalaciones de altas prestaciones, que suponen una oportunidad para todos y pueden convertirse en un referente que anime a otros a seguir este modelo".