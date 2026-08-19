Alcaldes de la Axarquía exigen a la Junta "ayudas urgentes" ante las pérdidas en la producción de uva moscatel

A la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, y al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, junto a alcaldes socialistas de la Axarquía - PSOE

MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de municipios productores de uva moscatel de la Axarquía han exigido a la Junta de Andalucía que "actúe de manera urgente" ante "las importantes pérdidas que está sufriendo la cosecha como consecuencia de las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas".

El alcalde de Almáchar (Málaga), Antonio Yuste, ha advertido de que en municipios malagueños como Almáchar, El Borge, Comares o Moclinejo "las pérdidas alcanzan ya hasta el 60% de la producción y llegan incluso al 70% en algunas parcelas".

Yuste ha trasladado esta situación a la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, y al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, durante un encuentro con alcaldes de la comarca. Ambos, han indicado desde el PSOE en un comunicado, "se han comprometido a llevar este problema al Parlamento de Andalucía y reclamar una respuesta de la administración autonómica".

El alcalde de Almáchar ha incidido en que "los agricultores y agricultoras están bastante mal y lo van a pasar muy mal. Lo que queremos es que la Junta de Andalucía reaccione ante esta problemática y que ayude a los agricultores y agricultoras lo antes posible".

Según ha explicado Yuste, "la campaña se presentaba inicialmente con buenas perspectivas después de las pérdidas sufridas el pasado año por el mildiu". "Teníamos mucha esperanza de recuperar aquello que perdimos el año pasado, pero esta vez ha sido la ola de calor la que ha castigado la producción", ha lamentado.

Además, ha recordado que las organizaciones agrarias "también vienen alertando de la gravedad de la situación". Así, Yuste ha defendido que la Junta "debe actuar con rapidez ante una situación que vuelve a golpear a uno de los cultivos más representativos de la Axarquía".

"Estamos hablando de muchas familias que dependen de esta producción y que después de lo ocurrido el año pasado vuelven a enfrentarse a una campaña con pérdidas muy importantes", ha asegurado.

Los alcaldes han reclamado por ello que la administración autonómica "evalúe cuanto antes el alcance real de los daños y articule medidas extraordinarias de apoyo para garantizar la continuidad de las explotaciones y respaldar a los productores de uva moscatel de la comarca".