Alcaldes de Málaga piden a Gobierno que "no pasen otros 50 años sin que el tren llegue a Marbella, Estepona y Algeciras"

Reclaman mejoras "urgentes" en el Cercanías: "De este tren no nos vamos a bajar"

MÁLAGA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Málaga y la Costa del Sol han reclamado este lunes al Gobierno de España mejoras "urgentes" en el Cercanías y que "no pasen otros 50 años sin que el tren llegue hasta Marbella, Estepona y Algeciras". Así, han señalado que "la línea C-1 es la más rentable de España", si bien ofrece una "imagen tercermundista" por "la falta de capacidad del servicio y las cada vez más numerosas incidencias".

Así lo ha explicado la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en un acto con motivo del 50 aniversario de la red de Cercanías de la provincia junto a los alcaldes de Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Estepona, Benahavís y representantes de Marbella, Manilva y Casares, además del presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado.

Navarro ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "modernice las infraestructuras ferroviarias, con mejores prestaciones y nuevas conexiones, mejoras a corto, medio y largo plazo que sólo requieren de la voluntad política de quienes tienen la competencia para ejecutarlas".

Así, ha reprochado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que "no ofrezca ni una sola medida para solucionar el colapso de movilidad en la provincia", al tiempo que ha criticado que "Puente pasa de largo por delante de nuestras narices y vuelve a dejar a los malagueños esperando en el andén", en alusión a la visita del dirigente socialista a Málaga la pasada semana "sin el anuncio de mejoras en materia ferroviaria ni de carreteras".

"Estamos aquí no sólo para denunciar esta falta de inversiones y mantenimiento de la red ferroviaria, sino para advertir al Ministerio y al Gobierno de Sánchez y Montero de que no nos vamos a bajar de este tren de la reivindicación y de la ilusión de todos los malagueños; este tren no va a parar", ha subrayado Navarro.

Además, ha apuntado que "este tren lo vamos a seguir manteniendo en marcha desde el Partido Popular y a él se suben cada vez más ciudadanos, sumándose a esa reclamación de inversiones al Gobierno para garantizar el crecimiento y desarrollo de esta provincia, para seguir mejorando los niveles de calidad de vida".

La presidenta provincial ha incidido en que es "urgente acometer mejoras y dimensionar el servicio a las necesidades de una provincia que crece a razón de 20.000 nuevos residentes al año y que, en este medio siglo, prácticamente ha duplicado su población".

Al respecto, ha advertido de que "la ausencia de presupuestos no puede ser una excusa cuando hablamos de una provincia pujante donde el Gobierno recaudó el pasado año más de 5.500 millones de euros y que, ya en el primer cuatrimestre de este 2025, ha elevado los ingresos un 20%".

Además, ha afeado al Ejecutivo socialista su "agravio" a Málaga, "donde no sólo no revierte nada de lo que recauda, sino que sabemos que ese dinero va a otros territorios para pagar los favores políticos de Sánchez", en alusión a "los 1.100 millones de euros destinados en los últimos años al Rodalies catalán".

Mientras tanto, ha añadido, el "abandono" de la provincia de Málaga por parte del Gobierno central "no sólo se traduce en la falta de nuevas inversiones, sino también en el mantenimiento de las infraestructuras, lo que trae como consecuencia las continuas averías, retrasos y cancelaciones de nuestra red ferroviaria".

Así, ha recordado que "todas las escaleras mecánicas de la estación del aeropuerto llevan meses sin funcionar o la nueva rotura del túnel del AVE en Valle de Abdalajís".

MANIFIESTO

Por todo ello, el PP de Málaga ha presentado un manifiesto en el que urge al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez a "acelerar" los estudios y proyectos para llevar a cabo cuanto antes las obras ferroviarias necesarias para llevar el tren hasta Marbella, Estepona y el Campo de Gibraltar en una primera fase, y también hasta Nerja. Pero, además de esa nueva gran infraestructura ferroviaria, reclama mejoras "inmediatas" en la línea C-1 del Cercanías.

Así, solicita horarios "más amplios" que atiendan las necesidades de la población y ofrezca un mejor servicio a los viajeros del aeropuerto, adelantando el primer tren y retrasando el último del día. "No es comprensible que los horarios se hayan mantenido prácticamente iguales en el último medio siglo", ha apostillado.

Además, señala la ejecución de obras necesarias de duplicación de vía, ampliación de apeaderos y de túneles para mejorar las frecuencias y poder dotar a la línea de trenes con mayor capacidad. "No podemos aceptar que en las horas punta y en temporada alta los trenes pasen llenos por las estaciones sin recoger a más pasajeros", expone el documento.

"No hay un medio de transporte más sostenible, ambiental y económicamente hablando, que el tren; como tampoco hay mayor desigualdad que la que se provoca invirtiendo en las infraestructuras de transporte público de unos territorios y abandonando otros, como lamentablemente ha sido el caso de a provincia de Málaga y de Andalucía en los últimos siete años de Gobierno socialista", recoge el manifiesto de los 'populares' malagueños.