Los alcaldes socialistas de la provincia de Málaga reclaman a la Junta que la A-357 llegue hasta el cruce de Zalea

Josele Aguilar junto a los alcaldes y alcaldesas socialistas de Málaga - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes socialistas han reclamado este martes a la Junta de Andalucía que prolongue la A-357 hasta el cruce de Zalea (Málaga) y establezca una fecha concreta para la ejecución de este tramo, considerado esencial para mejorar las comunicaciones de las comarcas malagueñas del Guadalhorce, Guadalteba y Sierra de las Nieves.

El coordinador del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE de Málaga y alcalde de Álora (Málaga), Francisco Martínez, ha realizado esta petición tras el acto de colocación de la primera piedra del enlace Casapalma-Cerralba de la A-357, que ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.

Martínez ha asegurado que el comienzo de esta actuación representa "un día histórico" para estas comarcas y ha mostrado la satisfacción de los representantes municipales por el avance de una infraestructura largamente demandada. Sin embargo, ha advertido de que la actuación anunciada resulta insuficiente si la autovía se detiene en el entorno de Pizarra (Málaga).

"Estamos contentos, pero no estamos satisfechos. Después de tantos años de espera, no es normal que la autovía se quede en Pizarra. Estaríamos satisfechos si la Junta pusiera, al menos, una fecha para que la A-357 llegue hasta el cruce de Zalea", ha señalado.

El alcalde de Álora ha explicado que este punto constituye una conexión estratégica para numerosos municipios del interior de la provincia, ya que concentra el tráfico procedente de las comarcas del Guadalteba y la Sierra de las Nieves, además de parte del Valle del Guadalhorce.

En concreto, por este cruce circulan diariamente los vehículos procedentes de municipios malagueños como Alozaina, Yunquera, El Burgo, Casarabonela, Campillos, Carratraca, Ardales, Álora y el Valle de Abdalajís, entre otras localidades. Asimismo, canaliza el tráfico que desciende desde la Sierra de las Nieves en dirección a Málaga y la Costa del Sol.

Martínez ha alertado de que, mientras no se ejecute la prolongación de la autovía, el cruce de Zalea continuará funcionando como un importante cuello de botella. "Vamos a tener un tapón impresionante. Nuestros vecinos y vecinas sufrirán atascos de menor intensidad y durante menos kilómetros, pero seguirán sufriéndolos mientras la carretera no llegue hasta el punto que estaba previsto", ha afirmado.

Por ello, los alcaldes socialistas han pedido al Gobierno andaluz que avance en la redacción, planificación y ejecución del tramo hasta Zalea. "Esta infraestructura tiene que responder a las necesidades reales de todos los municipios afectados y contribuir de verdad a vertebrar el interior de la provincia de Málaga", ha concluido Martínez.