La alcaldesa de Fuengirola reclama al Gobierno un plan de acción para la estabilización de las playas

Imagen del estado actual de una playa de Fuengirola - AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Fuengirola (Málaga), Ana Mula, ha reclamado al Gobierno central un plan de acción para la estabilización de las playas de la localidad.

En concreto, ha solicitado a la Demarcación de Costas que "acometa actuaciones urgentes de regeneración y que proyecte infraestructuras que pongan fin a las sucesivas regresiones del arenal". Ha explicado que solo en los dos últimos episodios de temporal, los días 27 de diciembre y 3 y 4 de enero, el litoral fuengiroleño ha perdido más de 11.000 metros cúbicos de arena.

"Fuengirola es un referente en bienestar y calidad de vida, un destino turístico internacional de primer orden. Muchas de las personas que llegan aquí lo hacen atraídas por la excelencia de nuestras playas, algo que acreditan los numerosos galardones internacionales que atesoramos. Trabajamos durante los 365 días del año para que estén en perfecto estado. Son, junto a nuestro Paseo Marítimo, la joya de nuestra ciudad. A este esfuerzo continuo por ofrecer la mejor imagen posible a nuestros visitantes se suma la Junta de Andalucía, pero echamos en falta a un actor fundamental: el Gobierno de España", ha señalado Mula.

Al respecto, ha incidido en que "en el caso de Fuengirola, las playas de Santa Amalia y El Castillo presentan problemas continuos de falta de arena, una situación que conocen desde hace tiempo".

En este sentido, Mula, que ha visitado una de las playas de la ciudad junto al edil del ramo, José Sánchez, ha señalado que ha remitido dos escritos al citado órgano estatal, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, durante el último mes --los días 19 de diciembre y 13 de enero-- para instar a la puesta en marcha de actuaciones urgentes de regeneración de arena, especialmente tras los episodios de aviso rojo registrados los días 27 de diciembre y 3 y 4 de enero. A día de hoy, ninguno de ellos ha recibido respuesta.

"El problema es que esta situación se repite año tras año, temporal tras temporal. Llevamos mucho tiempo reclamando una solución efectiva, no los parches de siempre, sino un plan de estabilización de nuestras playas. Espigones, diques exentos... en definitiva, soluciones técnicas sólidas y definitivas a un problema real y persistente que amenaza a nuestra joya más preciada y que da sentido a nuestra principal industria económica y generadora de empleo: el turismo", ha concluido Mula.